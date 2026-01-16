Vision Pro: Disney bewirbt 3D-Filme, schränkt den Zugriff aber ein

Trotz weiterhin aktiver Werbeseiten für 3D-Filme auf der Disney+-Plattform können Nutzer in Deutschland entsprechende Inhalte auf der Apple Vision Pro aktuell nicht mehr abrufen. Auf den deutschsprachigen Angebotsseiten werden immersive Umgebungen und 3D-Filme weiterhin prominent dargestellt. Ein konkreter Hinweis auf Einschränkungen findet sich dort nicht.



Erst eine Hilfeseite des Unternehmens nennt den entscheidenden Satz: „Hinweis: 3D-Inhalte sind in Deutschland momentan nicht auf Disney+ verfügbar“. Unseren Anfrage zu den Hintergründen dieser Entscheidung ließ Disney bislang unbeantwortet.

3D-Angebot stillschweigend begrenzt

Die Diskrepanz zwischen Marketing und tatsächlicher Verfügbarkeit ist auffällig. Während die Werbeseiten den Eindruck eines voll nutzbaren 3D-Angebots vermitteln, bleibt deutschen Abonnenten der Zugriff verwehrt. Technische Gründe werden nicht genannt. Möglich sind lizenzrechtliche Fragen oder regionale Vorgaben, wie sie bei Streamingdiensten häufig vorkommen.

Parallel dazu treibt Apple eigene immersive Formate weiter voran. Zuletzt hat der Konzern spezielle Basketballübertragungen für die Vision Pro gestartet. Diese setzen auf mehrere Kameraperspektiven, räumlichen Ton und hohe Datenraten. Auch hier zeigt sich jedoch, dass Live-Inhalte aus rechtlichen Gründen stark regional begrenzt sind und in Deutschland nur zeitversetzt abrufbar bleiben.

Fokus verschiebt sich zu Kurzformaten

Während das 3D-Angebot stagniert, setzt Disney strategisch andere Akzente. Der Konzern arbeitet an vertikalen Kurzvideos, die sich an Nutzungsmustern von Plattformen wie TikTok orientieren. Ziel ist es, die tägliche Nutzung von Disney+ zu erhöhen und zusätzliche Werbeformate zu etablieren. Diese Hochkantvideos sollen eigenständig funktionieren und nicht nur als Verweis auf Serien oder Filme dienen. Interne Tests laufen bereits, konkrete Starttermine nannte das Unternehmen jedoch nicht.

Die Entwicklung zeigt eine klare Prioritätenverschiebung. Während immersive 3D-Inhalte technisch möglich wären, investiert Disney aktuell stärker in Formate mit hoher Reichweite und geringer Einstiegshürde. Für deutsche Nutzer der Vision Pro bedeutet das vorerst, dass die beworbenen 3D-Filme außer Reichweite bleiben, obwohl sie weiterhin Teil der öffentlichen Selbstdarstellung von Disney+ sind.