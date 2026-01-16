In Deutschland plötzlich ausgelistet
Vision Pro: Disney bewirbt 3D-Filme, schränkt den Zugriff aber ein
Trotz weiterhin aktiver Werbeseiten für 3D-Filme auf der Disney+-Plattform können Nutzer in Deutschland entsprechende Inhalte auf der Apple Vision Pro aktuell nicht mehr abrufen. Auf den deutschsprachigen Angebotsseiten werden immersive Umgebungen und 3D-Filme weiterhin prominent dargestellt. Ein konkreter Hinweis auf Einschränkungen findet sich dort nicht.
Erst eine Hilfeseite des Unternehmens nennt den entscheidenden Satz: „Hinweis: 3D-Inhalte sind in Deutschland momentan nicht auf Disney+ verfügbar“. Unseren Anfrage zu den Hintergründen dieser Entscheidung ließ Disney bislang unbeantwortet.
3D-Angebot stillschweigend begrenzt
Die Diskrepanz zwischen Marketing und tatsächlicher Verfügbarkeit ist auffällig. Während die Werbeseiten den Eindruck eines voll nutzbaren 3D-Angebots vermitteln, bleibt deutschen Abonnenten der Zugriff verwehrt. Technische Gründe werden nicht genannt. Möglich sind lizenzrechtliche Fragen oder regionale Vorgaben, wie sie bei Streamingdiensten häufig vorkommen.
Parallel dazu treibt Apple eigene immersive Formate weiter voran. Zuletzt hat der Konzern spezielle Basketballübertragungen für die Vision Pro gestartet. Diese setzen auf mehrere Kameraperspektiven, räumlichen Ton und hohe Datenraten. Auch hier zeigt sich jedoch, dass Live-Inhalte aus rechtlichen Gründen stark regional begrenzt sind und in Deutschland nur zeitversetzt abrufbar bleiben.
Fokus verschiebt sich zu Kurzformaten
Während das 3D-Angebot stagniert, setzt Disney strategisch andere Akzente. Der Konzern arbeitet an vertikalen Kurzvideos, die sich an Nutzungsmustern von Plattformen wie TikTok orientieren. Ziel ist es, die tägliche Nutzung von Disney+ zu erhöhen und zusätzliche Werbeformate zu etablieren. Diese Hochkantvideos sollen eigenständig funktionieren und nicht nur als Verweis auf Serien oder Filme dienen. Interne Tests laufen bereits, konkrete Starttermine nannte das Unternehmen jedoch nicht.
Die Entwicklung zeigt eine klare Prioritätenverschiebung. Während immersive 3D-Inhalte technisch möglich wären, investiert Disney aktuell stärker in Formate mit hoher Reichweite und geringer Einstiegshürde. Für deutsche Nutzer der Vision Pro bedeutet das vorerst, dass die beworbenen 3D-Filme außer Reichweite bleiben, obwohl sie weiterhin Teil der öffentlichen Selbstdarstellung von Disney+ sind.
Leider bereits seit einigen Monaten für Fall. Ja die Vision Pro Community ist begrenzt aber wenn beide Seiten damit werben ist es schwierig 3D plötzlich einzustellen.
Aktuell bekommt man die 3D Inhalte NOCH via VPN zu sehen.
Randnotiz: auch Apple selber wirbt in der Vision Pro App z.b. für den neuen Thron Film für Disney. Diese Werbung wurde mittlerweile jedoch entfernt.
Scheinbar weiß man also auch schon bei Apple, dass hier was nicht stimmt.
Auch der Disney Service sagt nur „Wir kennen das Problem bisher nicht“ und der nächste Kollege dort „Wir arbeiten dran, wissen aber nicht wie lange es noch dauert“ also auch da keinen einheitliche Linie.
Ich danke euch :)
Vielleicht erhalten wir eine Rückmeldung, wenn von mehreren Seiten darüber berichtet wird.
Was ich vergessen habe zu erwähnen, gleichzeitig sollen laut eigenen Angaben kurzfristig Meta Quest Nutzer in den Genuss von 3D kommen. Die neue App ist bereits in USA verfügbar, zunächst nur mit 2D Inhalten.
Hat das Disney wirklich gesagt, dass es 3-D auf der Quest geben soll? Klar, das liegt so derartig nah, dass es wehtut, aber d.h. nicht im Ansatz, dass das auch tatsächlich passiert.
Ist schon seltsam, was da bei Disney, wohl gemerkt nur in Deutschland, abgeht. Bislang fehlt auch jeder Erklärung, warum seit inzwischen Monaten Dolby Vision ausschließlich für Deutschland gestrichen wurde. Das Disney auf solche Fragen nicht antworten möchte, ist zumindest ungewöhnlich. Bin am überlegen, ob ich mein Premium Abo tatsächlich noch mal verlängere. Es steht zu befürchten, dass Disney, nur für Deutsche, in den kommenden Wochen weitere Funktionen streichen wird. Umso unverständlicher, warum Disney nicht offen kommuniziert, was hier gerade passiert.
Ich Abonniere inzwischen nur noch situativ. Die ganze Clusterung der Streamingdienste hat dazu geführt.
Und beste Qualität gibts leider seit den Lockdowns schon nicht mehr, als sie ihre Qualität runtergefahren haben.
Deshalb beschwere ich mich nicht mehr – sie bekommen einfach weniger von mir.
Ja, kann durchaus sein, dass es dadurch im Monat teurer wird.
Jedoch wird das Kaufen eines physischen Datenträgers mit wesentlich besserer Qualität dadurch wieder attraktiver . Just my 2 cents..