Apple streicht 90-Tage-Testversionen für Final Cut Pro und Logic Pro

Wie es scheint, nimmt Apple die Einführung des neuen Abonnements „Apple Creator Studio“ zum Anlass, die bislang verfügbaren großzügigen Testversionen von Final Cut Pro und Logic Pro einzustellen. Wer die in den USA bereits aktualisierten Produktseiten für die beiden Apple-Programme besucht, findet dort keinerlei Hinweis mehr auf dieses Angebot.

Bei Apple Deutschland werden dagegen noch die alten Versionen der jeweiligen Info-Seiten angezeigt, auf denen weiterhin für die Möglichkeit geworben wird, die Software 90 Tage lang zu testen.

Es bleibt abzuwarten, wie schnell Apple Deutschland seinen Webauftritt hier anpasst. Für alle Fälle archivieren wir hier auch gleich noch die direkten Links zu den Info-Seiten zur Testversion und dem direkten Download. Möglicherweise lassen sich diese auch dann noch für eine Weile verwenden, wenn die Produktseiten bereits aktualisiert werden.

Künftig nur noch 30 Tage lang testen

Auch wenn sie die Testversionen der Programme nur einmal aktivieren lassen, handelt es sich hierbei um ein außergewöhnliches und großzügiges Angebot. Nutzer haben damit die Möglichkeit, Final Cut Pro und Logic Pro rund drei Monate lang ohne jede Einschränkung zu verwenden. Abgesehen davon, dass diese Zeit in vielen Fällen auch ausreicht, um größere Projekte abzuschließen, kann man so auch ausreichend Erfahrung mit den Programmen sammeln, um eine finale Kaufentscheidung zu tätigen.

Beim neuen Creator-Studio-Abonnement beträgt die kostenlose Testphase lediglich einen Monat und gilt nicht jeweils für die einzelnen Anwendungen, sondern für das komplette Paket aus Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor und MainStage.