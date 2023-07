Apple-Bildschirme sollen künftig auch als „Smarthome-Display“ fungieren

Apples Mitbewerber bieten vergleichbare Funktionen längst über die klassischen Sprachassistenten mit Bildschirm hinaus an. So hat Amazon mit seiner Omni-QLED-Serie beispielsweise Fernseher im Programm, die mit sogenannten Ambient-Funktionen wie der Anzeige von Fotos oder Kunstwerken einen Zusatznutzen schaffen wollen und Samsung bietet TV-Geräte wie „ The Frame “ an, die einen Nebenjob als digitaler Bilderrahmen verrichten.

Die Integration der für iOS 17 angekündigten Standby-Funktionalität in die Apple-Bildschirm wäre eigentlich nur konsequent. Apple stattet bereits die jetzt erhältlichen Bildschirmmodelle mit beachtlicher Rechenleistung aus. So arbeitet im aktuellen Modell des Apple Studio Display beispielsweise mit dem A13 Bionic der gleiche Prozessor wie im iPhone 11 , auf dieser Basis werden dann Funktionen wie „Hey Siri“ oder der Folgemodus der integrierten Webcam realisiert.

Der über gute Quellen bei Apple verfügende Bloomberg-Reporter Mark Gurman lässt verlauten, dass Apple-Bildschirme in Zukunft eine Doppelfunktion erfüllen und sowohl als Mac-Monitor als auch als Smarthome-Bildschirm fungieren können. Den ihm vorliegenden Informationen zufolge arbeite Apple derzeit an mehreren kommenden Bildschirm-Modellen, die mit der hierfür benötigten Prozessor- und Softwaretechnologie ausgestattet sind. Allerdings dürfe man nicht auf eine baldige Markteinführung hoffen, mit einem Verkaufsstart sei frühestens im nächsten Jahr zu rechnen.

Mit dem für iOS 17 angekündigten Standby-Modus wird ein in einer Ladestation platziertes iPhone zu einem Informations- und Unterhaltungs-Bildschirm. Die neue Funktion dürfte zugleich auch den Grundstein für verschiedene Weiterentwicklungen in diesem Bereich legen. Ob wir darauf basierend dann irgendwann auch einen HomePod mit Bildschirm zu sehen bekommen, bleibt abzuwarten. Im Gespräch ist wohl aber definitv, dass Apple seine externen Mac-Bildschirme mit einer derartigen Funktion ausstattet.

