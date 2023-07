Frisör mit Paketrucksack: Amazon will, dass Einzelhändler Pakete zustellen

Keine zwei Wochen vor dem diesjährigen Prime Day, der auf den Dienstag und den Mittwoch der kommenden Woche fällt, hat Amazon eine neue Zustell-Initiative vorgestellt, bei der Einzelhändler die Paketzustellungen für die eigene Kundschaft übernehmen sollen.

Amazon beschreibt das Projekt als Lösung für ländliche Gebiete mit geringer Infrastruktur und als Großstadtbereichen mit dicht bewohnten Quartieren. Hier will der Online-Händler zukünftig nicht nur auf Paketboxen setzen und Spätverkaufs-Geschäfte als Abholstationen nutzen, in denen sich Päckchen abholen lassen die nicht zugestellt werden konnten. Die neue Initiative „Amazon Hub Delivery“ soll zudem Paketzusteller aus Einzelhändlern machen.

Frisör mit Paketrucksack

Der Onlinehändler führt beispielhaft einen Frisörbetrieb an, der viele Termine in den Morgen- und Abendstunden vergeben kann, mittags aber vielleicht nicht so viel zu tun hat. Eben jener Frisör soll fortan die Möglichkeit haben, in seinen terminfreien Phasen Pakete für Amazon auszuliefern.

Nachdem das „Amazon Hub Delivery“ mit ersten Pilotversuchen in ländlichen Regionen der Vereinigten Staaten überzeugen konnte, will Amazon die neue Initiative nun auf Ballungszentren in Boston, Los Angeles, New York und Seattle ausweiten, um hier bis Jahresende mindestens 2.500 Partner im Einzelhandel rekrutieren zu können.

Im Visier stehen neben Friseursalons und Bekleidungsgeschäften auch Blumenhändler, Cafés, Klempner und Tankstellen. Im Schnitt erhalten die Partner im Einzelhandel etwa 30 Pakete pro Tag und liefern diese an sieben Tagen in der Woche aus. Laut Amazon soll sich so ein zusätzliches Einkommen von bis zu 27.000 US-Dollar pro Jahr generieren lassen.

Nach einer erfolgreichen Implementierung in den USA dürfte Amazon die Initiative „Amazon Hub Delivery“ auch auf weitere Märkte ausdehnen.