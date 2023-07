Streaming-Sender von Plex in Live-Übersicht von Fire TV integriert

Eine schnelle Info für jene Leser, die ein Fire-TV-Gerät von Amazon im Zusammenspiel mit der Mediacenter-Software Plex nutzen. Plex macht jetzt von der Live-TV-Integration in der Fire-TV-Oberfläche Gebrauch. In der Folge werden beispielsweise in den Kategorien „Zuletzt angesehen“ und „Live“ oder auch in der integrierten Senderliste von Fire TV Informationen zu den aktuellen Plex-Inhalten angezeigt. Damit verbunden kann man mithilfe von Alexa nun auch direkt zu den Live-TV-Sendern von Plex schalten.

