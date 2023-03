HomePod mit Display weiter im Gespräch: „Im 1. Halbjahr 2024“

Kuo hält sich aktuell an die Voraussage, dass ein HomePod mit integriertem Bildschirm im ersten Halbjahr 2024 in den Handel kommt. Bis dahin dürfte sich auf dem Markt für Sprachassistenten und Smarthome-Geräte noch einiges tun und Apple wäre in der Tat gut beraten, hier etwas mehr als die derzeit eher dürftigen Siri-Integrationen anzubieten.

Dementsprechend wurde immer wieder von verschiedenen Seiten prophezeit, dass Apple einen HomePod mit integriertem Bildschirm und Kamera in Arbeit hat, über den sich dann nicht nur Facetime-Chats führen lassen, sondern der auch gleich noch als Smarthome-Hub und Kamera fungiert. Nachfrage wäre hier in jedem Fall vorhanden und man kann sich sicher sein, dass Apple die damit verbundenen Möglichkeiten, insbesondere auch unter Einbeziehung seiner Datenschutzstandards, abklopft. Ein solches Gerät wäre inzwischen wohl ganz besonders auch für Apple als Anbieter von unterschiedlichsten Abo-Inhalten interessant.

Der Analyst Ming-Chi Kuo wirft einmal mehr die Diskussionen um einen HomePod mit Bildschirm an. Kuo zufolge holt Apple den in China und Japan produzierenden Display-Anbieter Tianma als exklusiven Zulieferer mit ins Boot. Tianma soll dann insbesondere auch für die Fertigung von 7-Zoll-Bildschirmen für einen neuen HomePod zuständig sein.

