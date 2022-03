Microsoft Office Family und WISO Steuer Mac wieder zum Sonderpreis

WISO Steuer Mac 2022 unterstützt beim Erstellen der Steuererklärung für das vergangene Jahr 2021 am Mac und bereitet die Abgabe wahlweise online oder als Ausdruck vor. In Verbindung mit der Mac-Version können auch die Steuer-Apps von WISO auf dem iPhone oder iPad verwendet werden.

Ein Bestpreis ist es nicht, aber wenn man sich in den kommenden Tagen an die Steuererklärung für das vergangene Jahr machen will, kommt die Preissenkung dennoch gelegen. WISO Steuer Mac 2022 ist momentan für 23,50 Euro erhältlich. Beim Anbieter Buhl direkt kostet die Mac-Version 39,95 Euro und im Mac App Store werden für die Download-Version schon 29,99 Euro fällig.

