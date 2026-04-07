Unterschiedliche "Duckhead"-Anschlüsse
Apple ändert Steckerdesign in einzelnen Ländern
Im Zusammenhang mit dem Update des MacBook Pro hat Apple Anfang März offenbar in einzelnen Ländern eine neue Version des zugehörigen Ladegeräts auf den Markt gebracht. Eine Änderung beim Stromanschluss sorgt hier nun offenbar zum Teil für Kompatibilitätsprobleme. Deutschland und die restlichen Länder der EU sind hier jedoch ohnehin erstmal außen vor. Apple liefert seine Notebooks hier ohne Netzteil im Karton aus.
Änderung für ausgewählte Märkte
Ohnehin sieht es so aus, dass die Änderung nur ausgewählte Länder betrifft. Bislang liegen nur entsprechende Meldungen aus Australien und China vor. Dort wird das neue MacBook Pro mit dem überarbeiteten Netzteil ausgeliefert. Ob Apple den neuen Adapter im Einzelverkauf auch in weiteren Ländern anbietet, muss noch geklärt werden.
Das amerikanische Apple-Blog MacRumors macht auf die Änderung aufmerksam und hat auch das Vergleichsfoto oben veröffentlicht. Links ist der bisherige Adapter mit klassischem Anschluss zu sehen, rechts das neue Modell..
Kompatibilität mit Zubehör eingeschränkt
Das Netzteil setzt grundsätzlich weiterhin auf Apples „Duckhead“-Prinzip und ermöglicht so den einfachen Austausch von Ländersteckern. Über viele Jahre hinweg hatte Apple auch ein damit kompatibles Reiseadapter-Set im Programm. Der neue Anschluss ist nun jedoch nicht mehr mit diesen Steckern kompatibel und selbst das von Apple als Zubehör angebotene Netzteil-Verlängerungskabel lässt sich Nutzerberichten zufolge nicht mehr mit den neuen Netzteilen verwenden.
Apple bietet in den betroffenen Ländern jedoch keine passende Alternative an. Bei Apple Australien kann man weiterhin nur das Verlängerungskabel mit dem alten Stecker kaufen. Der Beschreibungstext weist hier nicht auf mögliche Inkompatibilitäten hin, sondern sagt weiterhin aus, dass sich das Kabel auch mit dem 140-Watt-Adapter von Apple verwenden lässt.
Vielleicht lesen hier Elektrofachleute mit, die eine schlüssige Erklärung für die Umstellung liefern können. Es ist davon auszugehen, dass Apple einen technischen oder regulatorischen Grund für die Umstellung hat.
YUHU! Und schon bekommt man kein genormtes Euronetzkabel mehr rein.
Das war sicher der Sinn dahinter. Nicht billig nachkaufen, sondern teuer bei Apple.
Ich finde es gut, dass keine Netzstecker mehr mitgeliefert werden. Ich möchte nicht wissen, wie viele ungenutzt Netzteile als Elektroschrott sich in deutschen Schubladen auftürmen.
Ich habe mir von Anker ein 100 Watt Netzteil gekauft und lade damit alle Geräte. Mehr braucht man nicht.
Gut das einzelne Meinungen meist nicht die Gesamtheit abbilden! Und nein ein mitgeliefertes und funktionierendes Netzteil ist kein Elektroschrott! Nur weil man zu faul ist es zu verkaufen/spenden. Das bittere an der Geschichte ist dabei die versteckte Preiserhöhung. Fair wäre ein Wahlmöglichkeit: mit Netzteil Preis xy und ohne Netzteil Preis xy – 20-30€
Alles andere ist nur vorgeschoben
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Haha…. wen soll ich das denn verkaufen. Mal abgesehen vom minimalpreis… wenn weiterhin Netzteile rausgeballert werden ohne Sinn brauch man keins verkaufen weil jeder mehrere hat… für Einzelfälle muss nicht die Menschheit mit Netzteilen zugeschüttet werden! Es ist tatsächlich hauptsächlich Elektroschrott. Schon bevor keine Netzteile mehr drin waren hab ich schon jahrelang die ewig mitgelieferten nicht mehr benutzt weil ein vernünftiges mehrfachladegerät bei mir seit einem Jahrzehnt mindestens seinen Dienst besser tut als der mitgelieferte Standard
Was Apple und andere Hersteller hier tun, also das Weglassen der Netzteile, so lange sie entsprechende Netzteile im Sortiment haben, ist absolut gut zu heißen.
Für die hartnäckigen Skeptiker mache ich mir mal die Mühe, das zu erklären. Auch wenn ich befürchte, dass meine Erklärungen ihnen nicht so gefällt und sie lieber ihre Ideen glauben möchten:
Laut EU Richtlinie 2022/2380 gilt seit 28. Dezember 2024 für Smartphones, Tablets, Digitalkameras, Kopfhörer, tragbare Lautsprecher, E-Reader, Tastaturen und Mäuse die „Common Charger Directive“ (Richtlinie über das einheitliche Ladegerät). Diese Richtlinie legt zwei zentrale Pflichten für Hersteller fest:A) Standardisierung des Anschlusses, wonach alle betroffenen Geräte über einen USB-C-Anschluss geladen werden können müssen undB) Getrennter Verkauf (Unbundling), wonach Hersteller verpflichtet sind, Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, das Gerät ohne Ladegerät zu erwerben. Hersteller sind daher verpflichtet, ihre Geräte auch ohne Netzteil anzubieten. Sie dürfen zwar weiterhin Pakete MIT Netzteil verkaufen, müssen aber zwingend eine Version ohne Ladegerät im Sortiment haben. Da es für Hersteller logistisch aufwendiger ist, zwei verschiedene Verpackungen (mit und ohne Netzteil) zu produzieren, entscheiden sich viele (wie Apple oder Samsung) dazu, das Netzteil standardmäßig wegzulassen. Das ist der wahre Grund. Und keine geheime, gemeine und nur durch sehr intelligente Menschen enttarnbare Preiserhöhung.
Diese oben genannte Direktive gilt ab dem 28. April 2026 auch für Laptops. Als Hersteller geht man die Umsetzung, gerade bei weltweit notwendiger Logistik, aber entsprechend schon viel früher an. Apple ist also vorbildlich und schnell und nicht böse und fies. Ob sie geldgeil sind, sei mal dahingestellt. Aber das ist ja nun mal unsere Entscheidung als Konsumenten, wen wir reich machen. ;-)
Falls ich es geschafft haben sollte, den Unmut nun vom Hersteller zu lösen, möchte ich, bevor nun der Unmut gleich zur bösen EU rüberschwenkt, hier das Ziel der EU kurz erläutern:A) Reduzierung von Elektroschrott (jährlich fallen ca. 11.000 Tonnen an weggeworfenem Elektroschrott allein durch Ladegeräte an, egal ob der ein oder andere seines weiter verkauft) undB) Verbrauchern unnötige Kosten für Netzteile ersparen, die sie oft schon zu Hause haben und die im Kaufpreis der Geräte mit einkalkuliert sind.
Und wenn sich für den ein oder anderen jetzt noch nicht ganz erschließt, warum das alles gut für uns Verbraucher und die Umwelt ist oder ob das überhaupt stimmt, was ich hier schreibe, dann frage dieser doch einfach mal seine KI nach Sinn und Zweck der EU Richtlinie 2022/2380 und der übergeordneten Richtlinie 2014/53/EU. Cheers.
Danke
Ach Mensch danke das sie uns erhellen aber wenn das weglassen des Netzteils nicht zur Reduktion des Preises führt? Wie genau nennt man den Umstand dann? Logistische Anpassung ? Nein ganz einfach: Gewinnmaximierung oder im Volksmund: versteckte Preiserhöhung
So haben jetzt also mit ihrem oberschlauen Post nix anderes gemacht als die ursprüngliche These zu belegen! Super!
Ein fettes +1 und Danke!
Vielleicht mal darüber nachdenken dass die Preise ohnehin regelmäßig z.B. auch an neue Modelle, Umrechnungskurse usw. angepasst werden. Und nun muss man sich die Frage stellen: mit Netzteil wäre der Preis halt gestiegen, ohne ist er gleich geblieben.
Generell sind die Geräte in den letzten Jahren bei steigender Leistung eher günstiger geworden. Versteckte Preiserhöhung also Fehlanzeige.
@Deep Blue, das ist immer sehr einfach dahin gesagt, aber genauso gut kann es auch sein, dass der Preis einfach nur nicht so viel erhöht wurde zu der nächsten Saison. Und worum geht es hier um zehn Euro? Ich glaube sind andere Dinge wichtiger insbesondere der Müll
Ja dann höre auf Internet zu nutzen das produziert am meisten Müll und nochmal für dich: ein funktionierendes Netzteil ist kein Müll! Was hindert dich daran es zu nutzen, zu verkaufen zu spenden?
Also Schrott sind die Netzteile in der Schublade nicht. Oder wo lagerst du deinen Müll/Schrott?
Blödsinn!
Ich finde es auch gut. Das Argument das es eine versteckte Preiserhöhung ist, finde ich auch etwas flach. Apple Geräte waren und sind sehr teuer.
Ich kaufe mir meist Netzteile die mehrere Ports und mehr Leistung haben und meiner Meinung nach besser für das Reisen geeignet sind.
Ein Ladegerät an das ich mein MacBook, Apple Watch, iPhone & iPad gleichzeitig anschließen kann finde ich deutlich sinnvoller.
Bei mir liegen die original Netzteile auch jahrelang ungenutzt in der Schublade oder im Original Karton herum. Wenn ich die Geräte dann nach 4-6 Jahren wieder verkaufe geht es im ungenutzten „Neuzustand“ an den nächsten Besitzer!
Zumindest in meinem Fall werden so zukünftig weniger Ressourcen verschwendet.
Was soll sich denn angesammelt haben?
Du kaufst ein MacBook mit Netzteil, du verkaufst es mit Netzteil.
Du kaufst ein iPhone mit Netzteil, du verkaufst eins.
Du kaufst ein iPad….
Bei mir hatte sich nie was angesammelt.
Und hätte man was für die Umwelt machen wollen, dann hätte Apple frühzeitig alle Ladegeräte mit Lightning und USB-C in die Packung legen können. Und auch stärkere Netzteile.
Die Leute die sich 3 Netzteile kaufen, weil sie 3 brauchen, machen es weiterhin.
USB-C als Standard hat aber definitiv was gebracht.
Es soll auch durchaus den Fall geben, dass Geräte irgendwann den Geist aufgeben, aber das Netzteil noch einwandfrei funktioniert.
Da sollte sich im Idealfall auch nichts ansammeln.
Aber es gibt auch viele die dann nicht mehr wissen wo das original Netzteil ist und dann die Geräte ohne Netzteil weiterverkaufen.
Das größere Problem ist aber eher das viele (wie ich) das original Netzteil über Jahre in der Verpackung ode ein der Schublade lassen und nie nutzen (weil es z.B. zu wenig Leistung und oder zu wenig Ports hat). Und da die meisten vermutlich viele Geräte mit Akku haben kommt da einiges an Ressourcen zusammen die jahrelang ungenutzt (oder nie) herumliegen.
Ich habe z.B.:
– 2 MacBooks
– 1 Dell Notebook (von meinem AG)
– iPad
– iPhone
– Apple Watch
– mehrere Kopfhörer
– uvm.
Deine Predigt interessiert niemanden.
@Armistice: Bei elf Kommentaren ist Deiner falsch!
Warum so negativ und unterschwellig böse? was ist mit euch los? Dieses sinnlose persönlich Angreifende geht mir auf den Keks!
Naja der Bisherige Anschluss war wohl ein Standard, da konnte man auch Kabel die nicht von Apple waren anschließen. Das konnte man ja so nicht lassen.
: D
Uff…
Wahre Worte, gelassen ausgesprochen
Ich habe sicherlich noch an die 4-5 dieser Netzteile und Stecker hier im Einsatz. Teilweise sind die über 10 Jahre alt. Funktionieren tadellos und ich liebe dieses Duckhead-Prinzip, so kann ich sie individuell mal kurz oder lang nutzen.
+1 finde die auch super und habe entsprechende Kabel. Optimal wenn man gerade mal kein langes Ladekabel greifbar hat und man einfach den Adapter am Duckhead gegen eins mit Kabel tauschen kann.
Ja wieder eine neue Einnahmequelle. Wann legt man denen endlich das Handwerk????? Unglaublich das so etwas geduldet wird. Alle reden von Einheitlichkeit nur …… nicht. Warum eigentlich????
Apple – why? Einfach ohne technischen Grund nur so aus Boshaftigkeit einen Standard missachten und dann wieder auf die bösen EU Regeln schimpfen…?
Es geht lt Artikel um Australien und China. C7 ist aber ein europäischer Standard. Wenn sie das hier dann auch abschaffen sollten dann kann man das nochmal diskutieren.