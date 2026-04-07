Apple ändert Steckerdesign in einzelnen Ländern

Im Zusammenhang mit dem Update des MacBook Pro hat Apple Anfang März offenbar in einzelnen Ländern eine neue Version des zugehörigen Ladegeräts auf den Markt gebracht. Eine Änderung beim Stromanschluss sorgt hier nun offenbar zum Teil für Kompatibilitätsprobleme. Deutschland und die restlichen Länder der EU sind hier jedoch ohnehin erstmal außen vor. Apple liefert seine Notebooks hier ohne Netzteil im Karton aus.

Änderung für ausgewählte Märkte

Ohnehin sieht es so aus, dass die Änderung nur ausgewählte Länder betrifft. Bislang liegen nur entsprechende Meldungen aus Australien und China vor. Dort wird das neue MacBook Pro mit dem überarbeiteten Netzteil ausgeliefert. Ob Apple den neuen Adapter im Einzelverkauf auch in weiteren Ländern anbietet, muss noch geklärt werden.

Das amerikanische Apple-Blog MacRumors macht auf die Änderung aufmerksam und hat auch das Vergleichsfoto oben veröffentlicht. Links ist der bisherige Adapter mit klassischem Anschluss zu sehen, rechts das neue Modell..

Kompatibilität mit Zubehör eingeschränkt

Das Netzteil setzt grundsätzlich weiterhin auf Apples „Duckhead“-Prinzip und ermöglicht so den einfachen Austausch von Ländersteckern. Über viele Jahre hinweg hatte Apple auch ein damit kompatibles Reiseadapter-Set im Programm. Der neue Anschluss ist nun jedoch nicht mehr mit diesen Steckern kompatibel und selbst das von Apple als Zubehör angebotene Netzteil-Verlängerungskabel lässt sich Nutzerberichten zufolge nicht mehr mit den neuen Netzteilen verwenden.

Apple bietet in den betroffenen Ländern jedoch keine passende Alternative an. Bei Apple Australien kann man weiterhin nur das Verlängerungskabel mit dem alten Stecker kaufen. Der Beschreibungstext weist hier nicht auf mögliche Inkompatibilitäten hin, sondern sagt weiterhin aus, dass sich das Kabel auch mit dem 140-Watt-Adapter von Apple verwenden lässt.

Vielleicht lesen hier Elektrofachleute mit, die eine schlüssige Erklärung für die Umstellung liefern können. Es ist davon auszugehen, dass Apple einen technischen oder regulatorischen Grund für die Umstellung hat.