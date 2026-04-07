Kaum Änderungen bei Generation 2
AirPods Max 2 im Teardown: Neuer Chip, bekannte Hardware
Mitte März hat Apple die AirPods Max in Version 2 vorgestellt. Eine umfassende Überarbeitung bringt das neue Modell der Kopfhörer allerdings nicht. Wir haben bereits angedeutet, dass Apple die Änderungen im Wesentlichen auf ein Upgrade des enthaltenen H-Prozessors beschränkt hat.
Die Reparaturspezialisten von iFixit haben das neue Modell der Apple-Kopfhörer auseinandergenommen und bestätigen dies nun. Im Großen und Ganzen bleibt Apple bei der bekannten Hardwarebasis. Ebenso wie die Revision aus dem Jahr 2024, die sich im Wesentlichen auf den Wechsel von Lightning zu USB-C beschränkt hat, bringt auch das aktuelle Modell keine grundlegenden konstruktiven Änderungen, sondern setzt vor allem funktionale Erweiterungen.
H2-Chip als zentrale Neuerung
Konkret geht es dabei um die Verwendung des H2-Prozessors anstelle des in den Vorgängergenerationen verbauten H1, der die Kopfhörer technisch auf das Niveau aktueller AirPods bringen soll. Dadurch werden Funktionen wie verbesserte Geräuschunterdrückung, adaptive Audioanpassung, Gesprächserkennung und erweiterte Sprachverarbeitung ermöglicht.
Ansonsten unterscheiden sich die AirPods Max 2 äußerlich wie auch im Innenaufbau nicht von ihrer Vorgängergeneration. Die Elektronik, Bedienelemente und das Kopfband entsprechen den vorherigen Generationen.
Reparaturen weiterhin eingeschränkt möglich
Hinsichtlich der Reparaturmöglichkeiten fällt laut iFixit positiv auf, dass sich Ohrpolster und Kopfband vergleichsweise einfach entfernen lassen. Gleichzeitig erschweren jedoch Klebeverbindungen an mehreren Stellen den Zugang zu Komponenten und machen Reparaturen aufwendiger. Auch der Austausch von Anschlussbuchsen oder anderen Bauteilen erfordert aufwendige Demontagearbeiten.
Kritik richtet sich vor allem gegen das fehlende Reparaturangebot des Herstellers. Trotz eines Verkaufspreises von 579 Euro stehen weder Ersatzteile noch offizielle Reparaturanleitungen zur Verfügung. Bekannte Schwachstellen wie mögliche Feuchtigkeitsprobleme in den Ohrmuscheln bleiben den Technikern zufolge zudem unverändert bestehen.
Was ich recht unverständlich finde, ist, dass wenn man sowieso nur den Chip ändert, genau der gleiche Chip ja bereits in zwei weiteren AirPods eingesetzt wird, dann eine Funktion wie die Konversationserkennung nun ausgerechnet in den AirPods Max so gut wie nicht funktioniert. Es ist kein Schema erkennbar, wann erkannt wird, dass man spricht, wann es einfach nur 10 Sekunden dauert, bis es erkannt wird, oder eben gar nicht funktioniert, egal wie lange oder laut man spricht. Auf den AirPods 4 hingegen funktioniert das immer und jederzeit. Ist auch offenbar kein technischer Defekt eines Exemplars, da das Problem verbreitet ist.
Hast du die max2?
Da ich vom neuen Chip spreche, ja. Die Verbindung zur Quelle ist ehrlich stabiler als bei der ersten Generation der Max, aber das eine Funktion des H2, die bereits in anderen AirPods reibungslos funktioniert, in den Max 2 nicht richtig funktioniert ist unerwartet.
Okay, danke für den input. Bin gerade hart am überlegen ob und welche Kopfhörer. Die max2 stehen hoch im Kurs
Habe die erste generation und für mich ist alles fein. Brauche kein neues nur wegen ein chip upgrade :D
Eine wirklich ganz überragende Neuentwicklung! Super! Hut ab! Hat wahrscheinlich nur die Fertigung mit zu tun gehabt! Von der Entwicklung niemand!
Ich habe extra für dich nochmal nachgesehen und Apple schreibt nirgends etwas von einer überragenden Neuentwicklung oder dass sie etwas nie dagewesenes auf den Markt bringen. Die Presseinformation ist recht nüchtern und beschränkt sich auf die Änderungen durch den H2 Chip. Auch die Webseite beschränkt sich auf die Vorteile des H2 und der Rest ist zur ersten Generation gleich. Hast du evtl davon geträumt? Verfolgt dich Apple schon im Schlaf?
Ironie ist dir fremd, oder?
Unabhängig davon, hätte man an den Kopfhörern der 2.Generation massiv verbessern und ändern können! Was ist gekommen? Nichts! Meiner Meinung nach ein Witz!
Fertigung und Entwicklung verstehen du aber, oder?
Er schon wieder…
Jense, auch etwas Sinnvolles oder Lukratives beizutragen?!
Puh, drei Kommentare innerhalb von 4 Minuten als Antworten auf meinen Kommentar. Bei dir scheint ordentlich Druck auf dem Kessel zu sein…
Eigentlich nicht, ich verstehe immer nur nicht, dass wenn man nicht hinter den Zeilen lesen kann und einen Kommentar nicht versteht, kommentieren muss!
Ironie hätte aber nur Sinn ergeben, wenn Apple von einer großen Neuentwicklung gesprochen hätte. Da sie dies aber nicht tun ist Ironie hier sinnlos…
Einfach nicht kaufen;)
Kaufen und beschweren machen zu viele, weil sie Apple süchtig sind.
Weniger Umsatz und Gewinn sind das einzige was Apple versteht.
Man hätte wirklich den tausch des Akkus erleichtern können! Solche Kopfhörer sind doch auch in 10 Jahren noch prima und sollten nicht in der Tonne landen, nur weil der Akku platt ist. Auf der anderen Seite wird immer Umweltschutz vorgeheuchelt, um Plastikmüll z. B. als teure Armbänder für die Watch zu verkaufen.
Man hätte mindestens noch, unabhängig von deinem Punkt, das Gewicht verringern, den Kopfhörerbügel überarbeiten, das Design verbessern und außerdem eine vernünftige Tasche zum Verstauen erarbeiten müssen!
Ja, richtig! Der Akku war die minimalste „Forderung“ von mir. Die Wunschliste ist lang, u.a. fehlt einfach ein gescheiter Ein-Ausschalter. Ein Hartschalenköfferchen hätte Apple auch nicht pleite gehen lassen.
Kann ich mich nur anschließen.
Sechs Jahre und sie schaffen nur ein Chip Upgrade?
Wie Stiefmütterlich will man ein Produkt behandeln?
Und sie geäußerte Kritik im Video wie auch hier in den Kommentaren ist doch absolut gerechtfertigt.
Ich habe noch Gen 1 aber das man den Akku nicht tauschen kann ist doch echt ein schwaches Bild für die Nachhaltigkeit Apple! Denkt mal an Mutter Erde.
By the way; kann man das bei Apple erledigen lassen oder ist es dann auch nur eine Service Pauschale und man kauft neue Hardware?
Ich habe seit Weihnachten so Rauschen auf einer Seite. Gibt es da etwas bekanntes?
Unverständlich, dass Apple an der Konstruktion festhält, obwohl die Probleme seit Jahren bekannt sind … aber die Leute kaufen es ja trotzdem.
Genau so ist es. Finde das auch krass. Das Netz sollte man zumindest mal austauschen können.
Hab nach 5 Jahren meine AirPods Max mit dem verbreiteten ANC-Schaden im linken Ohrhörer als defekt bei eBay verkaufen können. Kulanz seitens Apple leider Fehlanzeige. Daher lasse ich von dieser Fehlkonstruktion ganz sicher erstmal die Finger!
Erzähl mir bitte mehr. Ist das so ein Rauschen?
Das habe ich jetzt auch.
Meine OG AirPods Max mit Lightning hab ich von Apple zweimal wegen dem gleichen Fehler ausgetauscht bekommen. Im Store sagte man mir damals das die Konstruktion der Ohrmuscheln sowie die der elektrischen Kontakte der Bügel mit den Ohrmuscheln sehr anfällig sei und mein Fehler oder Andere mit mechanischem Ursprung jederzeit wieder auftreten können. Vom über die Zeit ausgeleierten Bügelbespannung mal ganz abgesehen. Ich hab das Austauschgerät dann sofort verkauft und mir später den Sonos Ace super günstig gekauft. Ich weiß, ich weiß, meine Liebe zu Sonos ist auch sehr abgekühlt, aber der Ace ist ein sehr guter Kopfhörer der im A/B Test mit Sony und Apple in einer Liga spielt. Zudem kann man mit ihm in Verbindung mit dem Arc ähnlich wie mit dem Max und ATV mal zu nächtlicher Stunde einen Film schauen ohne die Familie zu stören.
Wäre ich bei einem wirklich neuen Max, der die Schwachpunkte endlich adressiert hätte schwach geworden? Bestimmt, aber so kratzt mich diese „Neuauflage“ überhaupt nicht. Apple hat minimalste Produktpflege betrieben, und das wahrscheinlich auch nur weil der H1 alle war. Schwach und sehr schade.
Wäre super wenn ifun diese bekannten Fehlerbilder einmal in einem Artikel adressieren könnte.
Inkl. möglicher und aktueller Apple Handlungen.
Das wäre doch toll