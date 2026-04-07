AirPods Max 2 im Teardown: Neuer Chip, bekannte Hardware

Mitte März hat Apple die AirPods Max in Version 2 vorgestellt. Eine umfassende Überarbeitung bringt das neue Modell der Kopfhörer allerdings nicht. Wir haben bereits angedeutet, dass Apple die Änderungen im Wesentlichen auf ein Upgrade des enthaltenen H-Prozessors beschränkt hat.

Die Reparaturspezialisten von iFixit haben das neue Modell der Apple-Kopfhörer auseinandergenommen und bestätigen dies nun. Im Großen und Ganzen bleibt Apple bei der bekannten Hardwarebasis. Ebenso wie die Revision aus dem Jahr 2024, die sich im Wesentlichen auf den Wechsel von Lightning zu USB-C beschränkt hat, bringt auch das aktuelle Modell keine grundlegenden konstruktiven Änderungen, sondern setzt vor allem funktionale Erweiterungen.

H2-Chip als zentrale Neuerung

Konkret geht es dabei um die Verwendung des H2-Prozessors anstelle des in den Vorgängergenerationen verbauten H1, der die Kopfhörer technisch auf das Niveau aktueller AirPods bringen soll. Dadurch werden Funktionen wie verbesserte Geräuschunterdrückung, adaptive Audioanpassung, Gesprächserkennung und erweiterte Sprachverarbeitung ermöglicht.

Ansonsten unterscheiden sich die AirPods Max 2 äußerlich wie auch im Innenaufbau nicht von ihrer Vorgängergeneration. Die Elektronik, Bedienelemente und das Kopfband entsprechen den vorherigen Generationen.

Reparaturen weiterhin eingeschränkt möglich

Hinsichtlich der Reparaturmöglichkeiten fällt laut iFixit positiv auf, dass sich Ohrpolster und Kopfband vergleichsweise einfach entfernen lassen. Gleichzeitig erschweren jedoch Klebeverbindungen an mehreren Stellen den Zugang zu Komponenten und machen Reparaturen aufwendiger. Auch der Austausch von Anschlussbuchsen oder anderen Bauteilen erfordert aufwendige Demontagearbeiten.

Kritik richtet sich vor allem gegen das fehlende Reparaturangebot des Herstellers. Trotz eines Verkaufspreises von 579 Euro stehen weder Ersatzteile noch offizielle Reparaturanleitungen zur Verfügung. Bekannte Schwachstellen wie mögliche Feuchtigkeitsprobleme in den Ohrmuscheln bleiben den Technikern zufolge zudem unverändert bestehen.