App-Verwerter kauft Evernote: Übergabe im Frühjahr 2023

Trotz einer initial sehr loyalen Nutzerbasis gelang es Evernote in den zurückliegenden Jahren nicht die Kategorie der Notizverwalter zu dominieren. Neben mehreren Sicherheitslücken und Pannen, die mit dem Datenverlust von Nutzerdaten einhergingen, waren auch das Geschäftsmodell der in Kalifornien ansässigen Software-Schmiede immer wieder Gegenstand von Kontroversen.

Entsprechend darf wohl davon ausgegangen werden, dass sich Evernote selbst in Zukunft nicht mehr großartig verändern, sondern in seiner jetzigen Version vor allem zu Geld gemacht wird.

Insert

You are going to send email to