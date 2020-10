Evernote 10: Neue Desktop-Variante startet auf Mac und Windows

Knapp einen Monat nach der Veröffentlichung der neuen iOS-Version steht nun auch die Desktop-App von Evernote umfassend überarbeitet für Mac und Windows zum Download bereit. Die neue Programmversion 10 kommt mit einer weitgehend neuen Benutzeroberfläche, stellt den Entwicklern zufolge jedoch weiterhin den gewohnten Leistungsumfang zur Verfügung – inklusive einiger Verbesserungen.

Mit dem neuen Evernote sollen Nutzer mehr Kontrolle über das Erscheinungsbild ihrer Notizen erlangen. Dazu zählen neben neuen typografischen Optionen auch eine deutlich erweiterte Checklisten-Funktion und leistungsfähigere Werkzeuge und Schaltflächen.

Die in Evernote integrierte Suchfunktion wurde beschleunigt und zeigt jetzt auch schon während der Eingabe erste Treffer an. Zudem stellen die Entwickler neue Filteroptionen und die Möglichkeit, Suchbegriffe, Schlagwörter, Speicher- und Standorte für eine bessere Eingrenzung der Suchergebnisse zu kombinieren, bereit.

Optisch setzt Evernote jetzt auf ein einheitliches Erscheinungsbild über alle Plattformen hinweg. Zudem versprechen die Entwickler im Zusammenhang mit der Überarbeitung ein stabileres und zuverlässigeres Nutzererlebnis.

Evernote als vielseitige Sammel- und Notiz-Anwendung

Evernote ist einst als „Nichts mehr vergessen“-App gestartet und hat sich auf das plattformübergreifende Sammeln von Notizen, Bildern und sonstigen Inhalten spezialisiert. Für den Import von Webinhalten und Bildern liefern die Entwickler besondere Hilfsmittel wie eine Browser-Erweiterung für Web-Clips oder auch eine in die iOS-App integrierte Kamerafunktion. Notizen lassen sich in Evernote auch mittels Siri oder dem Google Assistant per Sprachbefehl erstellen.

Evernote setzt auf ein dreistufiges Preismodell. In der Basisversion können die grundlegenden Funktionen der Anwendung kostenlos genutzt werden, allerdings ist die Upload-Menge hier auf 60 MB pro Monat begrenzt, zudem können einzelne Notizen maximal 25 MB groß sein und es dürfen nur zwei Geräte pro Konto genutzt werden. Evernote Premium lockert diese Beschränkungen zum Preis von 6,99 Euro pro Monat, dann könnt ihr monatlich bis zu 10 GB hochladen und einzelne Notizen können bis zu 200 MB groß sein.