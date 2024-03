App-Tipp: Stellarium macht den Mac zum virtuellen Teleskop

Das eben veröffentlichte Update auf Version 24.1 ruft uns die Astronomie-App Stellarium in Erinnerung. Wir haben zuletzt beim Start des Open-Source-Projekts über die Anwendung berichtet. Mittlerweile steht die zugehörige Webseite auch in deutscher Sprache zur Verfügung und die Anwendung hat durch regelmäßige Updates diverse Verbesserungen erhalten.

Wundert euch übrigens nicht über die auf den ersten Blick hohe Versionsnummer. Stellarium ist erst anderthalb Jahre alt und wurde seit der damaligen Freigabe von Version 1.0 insgesamt sieben Mal aktualisiert. Die Kennzeichnung der Versionen erfolgt dabei jeweils durch eine Kombination aus Jahr und der Nummer des in diesem Zeitraum erschienenen Updates – also sehen wir mit Version 24.1 das erste Update im Jahr 2024.

Stellarium lässt sich am einfachsten als Teleskop-Ersatz für den Desktop bezeichnen – es hat ja nicht jeder ein App-Teleskop im Haus. Mit der Stellarium-App steht euch ein stattliches und in der Realität sehr hochpreisiges Arsenal an virtuellen Beobachtungsgeräten zur Verfügung, zwischen denen ihr beliebig wechseln könnt.

Ein paar Kniffe für den schnellen Einstieg

Die App setzt gewisse Grundkenntnisse im Bereich der Astronomie voraus und bietet dementsprechend keinen allzu intuitiven Einstieg. Nach dem Start sollte die erste Anlaufstelle eures Mauszeigers die linke Bildschirmkante sein, von dort aus schieben sich dann die Einstellungen für den aktuellen Ort und die Uhrzeit ins Bild. Stellarium zeigt euch stets exakt den Himmel für eine bestimmte geografische Position und Uhrzeit. Wenn ihr die Anwendung also tagsüber ausprobiert und mehr als nur die Sonne sehen wollt, spielt hier ein wenig mit der Zeiteinstellung.

Den Blick auf den Himmel könnt ihr von eurer virtuellen Beobachtungsposition aus dann durch Ziehen mit dem Mauszeiger verändern, und wenn ihr ein bestimmtes Objekt genauer betrachten wollt, klickt ihr es an. Jetzt findet das rechts am oberen Bildschirmrand positionierte Beobachtungsmenü Verwendung, mit dessen Hilfe ihr verschiedene Teleskop-Ansichten und Details zu dem ausgewählten Objekt abrufen könnt

Fundierte Stellarium-Anleitung im Video

Das dritte für die Bedienung der App wichtige Menü befindet sich am unteren Bildschirmrand links. Hier findet ihr neben weiteren Ansichtsoptionen auch die Taste zum Beenden von Stellarium. Eine ausführliche und kompetente, deutschsprachige Anleitung für die Benutzung der App bietet auch das unten eingebettete Video des YouTube-Kanals „Teleskop-Spezialisten“.