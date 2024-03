Letzter Tag für die Amazon VISA-Karte

Die Kooperation zwischen Amazon und der Landesbank Berlin (LBB) läuft mit dem heutigen Datum endgültig aus. Die Amazon VISA Karte ist damit nun definitiv Geschichte und es werden nun auch die letzten Kartenkonten jener Nutzer geschlossen, die den geänderten Bedingungen zu der von der LBB ausgegebenen Karte nicht zugestimmt haben.

Amazon und die LBB haben die Einstellung ihrer Zusammenarbeit bereits im vergangenen Juli angekündigt. Die Beendigung ist danach schrittweise erfolgt und man konnte sich die Möglichkeit, über einen verlängerten Zeitraum von den Vorteilen der Amazon-Karte zu profitieren dadurch sichern, dass man sein Interesse an der von der LBB angebotenen Folgekarte vorgegeben hat.

Die Kartenkonten von Nutzern, die den neuen Nutzungsbedingungen zugestimmt haben, werden automatisch übertragen und in Verbindung mit einer neu ausgegebenen „Visa Card Extra“ fortgeführt. Für Amazon-Kunden geht dabei jedoch der bei der alten Kartenvariante wohl attraktivste Vorteil, die Möglichkeit zum Sammeln von Guthaben-Punkten, verloren.

Amazon bietet keine Alternative an

Amazon selbst dürfte in diesem Zusammenhang nicht wenige seiner Kunden ziemlich enttäuscht haben. Auf seiner Informationsseite zur Amazon VISA-Karte kündigt das Unternehmen nun schon seit acht Monaten an, dass an einem Nachfolgeangebot gearbeitet wird.

Das Versprechen, man werde „an dieser Stelle“ über ein neues Produkt informieren, sobald es Neuigkeiten gibt, ist vermutlich in Kürze hinfällig. Mit „dieser Stelle“ ist nämlich die Webseite zur Amazon VISA-Karte gemeint, die nach dem Abschluss der Übergangsphase wohl bald schon vom Netz gehen dürfte.

Mit der VISA-Karte und dem verbundenen Punktesystem fällt auch ein attraktiver Zusatzbonus des Prime-Pakets von Amazon.de weg. Mit dem Abonnement von Amazon Prime sind auch die sonst mit 19,99 Euro für die Haupt- und 9,99 Euro für eine Partnerkarte anfallenden Jahresgebühren unter den Tisch gefallen.