App-Store-Verfahren: Auslegung der Entscheidung bleibt strittig

Nach der Urteilsverkündung durch die das App-Store-Verfahren leitende Bezirksrichterin Yvonne Gonzalez Rogers stand ziemlich eindeutig fest: Apple hatte das mit Spannung beobachtete Verfahren eindeutig für sich entschieden.

Today: Lost a court case, climbed a mountain, read hundreds of pages of legal papers, wrote some code. Just as determined as ever to fight on until there is genuine developer and consumer freedom in software, and fair competition in each mobile platform software component. pic.twitter.com/5PWD6va6mz — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 11, 2021

Weder forderte das Urteil Apple dazu auf das sogenannte Sideloading von Drittanbieter-Applikationen zu unterstützen (also deren Installation am App Store vorbei), noch wurde die hohe Umsatzbeteiligung von 30 Prozent gekippt, die Apple noch immer standardmäßig von allen im App Store aktiven Entwicklern verlangt. Ausnahmen gibt es bislang nur für Umsatz-Schwergewichte wie Amazon, für kleine Entwickler mit vorheriger Bewerbung und für Abo-Anwendungen, die schon länger als ein Jahr gute Umsätze erwirtschaften.

Prozessbeobachter sind uneinig

Lediglich in einem der 10 verhandelten Punkte, wurde Apple ein Eingeständnis abgerungen, über dessen Ausmaß derzeit jedoch weitgehende Uneinigkeit unter den Markt- und Prozessbeobachtern herrscht.

This is my interpretation as well, having spoken to Apple reps. https://t.co/f0I0B1KbV7 — John Gruber (@gruber) September 10, 2021

Apple muss den Verweis auf alternative Bezahlmöglichkeiten zulassen: Unklar ist hier jedoch ob diese innerhalb der jeweiligen Apps angeboten werden dürfen oder auch schlicht in das Netz verlinken können, also so wie in Südkorea geplant.

Im entsprechende Absatz der dauerhaften Verfügung (PDF-Download) heißt es:

1. Apple Inc. und seinen leitenden Angestellten, Bevollmächtigten, Bediensteten, Mitarbeitern und allen Personen, die aktiv mit ihnen zusammenarbeiten oder an ihnen beteiligt sind („Apple“), wird hiermit dauerhaft untersagt, Entwicklern zu verbieten, (i) in ihre Apps und deren Metadaten Schaltflächen, externe Links oder andere Handlungsaufforderungen aufzunehmen, die Kunden zusätzlich zum In-App-Kauf zu Kaufmechanismen leiten, und (ii) mit Kunden über Kontaktpunkte zu kommunizieren, die diese freiwillig durch die Kontoregistrierung innerhalb der App erhalten.

Apples Lesart scheint die zweite Variante zu präferieren. Anbieter wie Epic, Netflix und Spotify könnten dann einen Link setzen, der auf Abo- und Bezahlmöglichkeiten im Netz hinweist, die alternativen Bezahl-Optionen selbst aber nicht in ihre Apps integrieren.

Hier hat der Spiele-Anbieter Epic nun angekündigt ein Berufungsverfahren anzustreben.

Alle Verfahrens-Unterlagen verfügbar

Apple selbst hatte das Urteil als Bestätigung dafür gewertet, mit dem im App Store an den Tag gelegten Verhalten nicht gegen kartellrechtliche Bestimmungen verstoßen zu haben.

Die knapp 200 Seiten starke Urteilsverkündung lässt sich im Volltext in diesem PDF-Dokument nachlesen. Alle anderen Prozessunterlagen stehen auf dieser Sonderseite des kalifornischen Bezirksgerichtes zur Verfügung.