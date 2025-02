App Store: Apple baut Schutzmaßnahmen für Kinder aus

Apple plant eine Erweiterung seiner Schutzmechanismen für Kinder und Jugendliche, die digitale Geräte nutzen. Das Unternehmen betont, dass der Schutz von Minderjährigen eine zentrale Rolle in der Entwicklung seiner Produkte spiele. Um Eltern und Entwicklern bessere Möglichkeiten zur Steuerung und Überwachung der Online-Aktivitäten von Kindern zu bieten, sollen bestehende Werkzeuge optimiert und neue Funktionen eingeführt werden.

Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft die Verwaltung von Kinderkonten. Eltern sollen künftig einfacher und schneller ein Konto für ihr Kind einrichten können. Zudem werde es möglich sein, Altersangaben nachträglich zu korrigieren. Dies solle sicherstellen, dass Kinderkonten mit altersgerechten Einschränkungen und Schutzfunktionen versehen werden, selbst wenn die initialen Angaben fehlerhaft waren.

Mehr Kontrolle über App-Store-Inhalte

Ein weiteres zentrales Thema ist die Verbesserung der Altersfreigaben von Apps. Bislang gibt es vier Alterskategorien, die in Zukunft um eine weitere Stufe ergänzt werden sollen. Damit soll eine genauere Abstimmung auf verschiedene Altersgruppen ermöglicht werden. Entwickler müssen ihre Anwendungen entsprechend einordnen, wobei Apple überprüfen will, ob die angegebenen Freigaben angemessen sind.

Darüber hinaus soll die Sichtbarkeit von Apps für Kinder durch neue Filterfunktionen im App Store verbessert werden. Eltern können bereits bestehende Beschränkungen für den Download von Apps nutzen, zukünftig soll jedoch auch sichergestellt werden, dass unpassende Apps nicht auf der Startseite des App Stores angezeigt werden.

Kommt noch 2025: Apples globale Altersbewertung

4+ Jahre – Keine anstößigen Inhalte.

– Keine anstößigen Inhalte. 9+ Jahre – Möglicherweise milde Zeichentrick- oder Fantasy-Gewalt, derbe Sprache, anzüglicher oder Grusel-Inhalt.

– Möglicherweise milde Zeichentrick- oder Fantasy-Gewalt, derbe Sprache, anzüglicher oder Grusel-Inhalt. 13+ Jahre – Möglicherweise milde medizinische Inhalte, Drogen- oder Alkoholverweise, sexuelle Inhalte, Nacktheit, realistische Gewalt oder simuliertes Glücksspiel.

– Möglicherweise milde medizinische Inhalte, Drogen- oder Alkoholverweise, sexuelle Inhalte, Nacktheit, realistische Gewalt oder simuliertes Glücksspiel. 16+ Jahre – Möglicherweise uneingeschränkter Webzugang, intensive reife Inhalte oder medizinische Themen.

– Möglicherweise uneingeschränkter Webzugang, intensive reife Inhalte oder medizinische Themen. 18+ Jahre – Möglicherweise echtes Glücksspiel, intensive simulierte Glücksspiele, starke Gewalt, Alkohol-, Drogen- oder Tabakverweise, sexuelle Inhalte oder Nacktheit.

Datenschutz im Fokus

Apple hebt hervor, dass alle neuen Schutzmechanismen mit besonderem Augenmerk auf den Datenschutz entwickelt wurden. Ein zentrales Element ist die Einführung einer neuen Schnittstelle für Entwickler, die es ihnen ermöglicht, das Alter eines Kindes in Form einer Altersgruppe zu erhalten, ohne dabei das genaue Geburtsdatum oder andere sensible Daten in Erfahrung zu bringen. Eltern können entscheiden, ob diese Information übermittelt wird und die Freigabe jederzeit widerrufen.

Mit diesen Maßnahmen will Apple den digitalen Schutz für Kinder weiter ausbauen, ohne dabei Kompromisse beim Datenschutz einzugehen. Die geplanten Neuerungen sollen im Laufe des Jahres 2025 schrittweise umgesetzt werden.