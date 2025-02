Fünf Jahre Disney+: Das bringt der März

Der Video-Streaming-Dienst Disney+ ist seit fünf Jahren in Deutschland verfügbar. Seit dem Start hat die Plattform ihr Angebot kontinuierlich ausgebaut und setzt dabei vor allem auf bekannte Franchises aus den Bereichen Star Wars, Marvel und National Geographic. Zum Jubiläum im März werden mehrere neue Inhalte das bestehende Programm erweitern.

Dabei bleiben auch im Jubiläumsmonat bekannte Marken im Fokus: „Daredevil: Born Again“ soll die Geschichte des blinden Anwalts Matt Murdock und seines Gegenspielers Wilson Fisk fortführen. Ebenfalls neu im Programm ist „David Blaine: Nicht Nachmachen“ von National Geographic. Die Serie zeigt riskante Stunts des bekannten Zauberkünstlers, die nicht zur Nachahmung geeignet sind.

Bereits etablierte Produktionen wie „The Bear: King of the Kitchen“, von der nun alle drei Staffeln auf Disney+ verfügbar sind, bleiben Teil des Angebotes. Die Serie handelt von einem jungen Koch, der mit einem herausfordernden Team einen Sandwich-Laden umgestaltet. Disney+ setzt zudem weiterhin auf Eigenproduktionen wie „Only Murders in the Building“, in der drei Nachbarn ihre Leidenschaft für wahre Verbrechen in einen Podcast umwandeln.

Drei Abo-Varianten

Disney+ bietet drei Hauptabonnements: Standard mit Werbung (5,99 Euro pro Monat), Standard ohne Werbung (9,99 Euro pro Monat oder 99,90 Euro pro Jahr) und Premium (13,99 Euro pro Monat oder 139,90 Euro pro Jahr). Das Standard mit Werbung-Abo enthält Werbeeinblendungen und bietet eine Videoqualität von bis zu 1080p Full HD. Das Standard ohne Werbung-Abo verzichtet auf Werbung und ermöglicht Downloads auf bis zu 10 Geräten. Das Premium-Abo bietet zusätzlich eine Videoqualität von bis zu 4K UHD mit HDR und Dolby Atmos Audio sowie gleichzeitiges Streaming auf bis zu 4 Geräten.

Für das Teilen des Accounts mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts gibt es die Möglichkeit, ein Zusatzmitglied hinzuzufügen. Dieses kann auf einem Endgerät gleichzeitig streamen, ein eigenes Profil erstellen und hat Zugriff auf die gleichen Inhalte und viele der Funktionen des Hauptkontos. Der Preis für ein Zusatzmitglied liegt bei 4,99 Euro pro Monat für Disney+ Standard mit Werbung und bei 5,99 Euro pro Monat für Disney+ Standard sowie Disney+ Premium. Weitere Informationen zur Zusatzmitgliedschaft sind im Nutzungsvertrag auf der Disney+ Startseite zu finden.

Highlights im März

„Daredevil: Born Again“ – Ab 5. März

Die Serie präsentiert Matt Murdock und Wilson Fisk in einer neuen Auseinandersetzung. Während Murdock seine Identität als Daredevil hinterfragt, verfolgt Fisk politische Ziele mit weitreichenden Konsequenzen.

„Vaiana 2“ – Ab 12. März

Die Fortsetzung zeigt Vaianas erneute Reise durch unbekannte Gewässer, um eine mysteriöse Botschaft zu entschlüsseln. Neue Herausforderungen und alte Bekannte prägen die Handlung.

„O’Dessa“ – Ab 20. März

Eine Rockoper in einer postapokalyptischen Zukunft. Eine junge Frau sucht nach einem verlorenen Familienerbstück und gerät in einen Konflikt, bei dem Musik eine entscheidende Rolle spielt.

„David Blaine: Nicht nachmachen!“ – Ab 24. März

Die Dokumentation zeigt außergewöhnliche physische Leistungen von Menschen aus verschiedenen Kulturen. Die präsentierten Stunts sind nicht zur Nachahmung empfohlen.

„Schlimmer geht immer: Der Roadtrip“ – Ab 28. März

Eine Familie erlebt unvorhersehbare Probleme während ihres Urlaubs in Mexiko, nachdem sie auf ein verfluchtes Götzenbild stoßen. Eine Reihe chaotischer Ereignisse bestimmt die weitere Reise.

Neuveröffentlichungen im März

Ab 1. März

Gilmore Girls – Staffel 1-7 (Star)

Ab 3. März

Die 97. Oscar-Verleihung (Live-Übertragung)

Ab 5. März

Daredevil: Born Again – Staffel 1 (Marvel)

– Staffel 1 (Marvel) Die unglaubliche Pol-Farm – Staffel 1 (National Geographic)

Ab 7. März

Another You (Disney)

Ab 12. März

Vaiana 2 (Disney)

(Disney) Hamster & Gretel – Staffel 2 (Batch 1) (Disney)

– Staffel 2 (Batch 1) (Disney) Meet the Pickles – The Making of „Win or Lose“ (Pixar) (OV/UT)

Ab 14. März

The Hardy Boys – Staffel 3 (Star)

– Staffel 3 (Star) Bill Burr: Drop Dead Years (Star) (OV/UT)

Ab 15. März

Carrie Underwood: Reflection (Star) (OV/UT)

Ab 19. März

Hyper Knife – Staffel 1 (Star) – Altersfreigabe 16+ (OV/UT)

– Staffel 1 (Star) – Altersfreigabe 16+ (OV/UT) Gannibal – Staffel 2 (Star) (OV/UT)

– Staffel 2 (Star) (OV/UT) Alaska: Eisige Tradition – Staffel 3 (National Geographic)

– Staffel 3 (National Geographic) Morphle and the Magic Pets (Shorts) – Staffel 1 (Batch 1) (Disney)

Ab 20. März

O’Dessa (Star)

Ab 24. März

David Blaine: Nicht nachmachen! – Staffel 1 (National Geographic)

Ab 26. März

Big City Greens – Staffel 4 (Batch 2) (Disney)

– Staffel 4 (Batch 2) (Disney) Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

Ab 28. März