AnkerMake M5C: Zweiter 3D-Drucker kommt Anfang August

Der Zubehör-Anbieter Anker hat seine Marke AnkerMake erst im vergangenen Frühjahr für den Vertrieb eines neuen 3D-Druckers ins Leben gerufen. Im Oktober startete mit dem AnkerMake M5 dann der erste 3D-Drucker im breiten Portfolio des Konzerns der auf dem Zubehörmarkt als Experte für Ladelösungen Fuß fasste, inzwischen aber auch Projektoren, Ohrhörer und Balkonkraftwerke zum Kauf anbietet.

Upgrade your life with the AnkerMake M5C 3D printer! 🚀

Discover genius life hacks, step into the future, and simplify your daily routines with personalized 3D-printed solutions. 🙌

Sign up for 10% off with AnkerMake M5C 👉 https://t.co/MKDrsKh8OI pic.twitter.com/LlwLPxJcdr

— AnkerMake (@AnkerMake) July 18, 2023