AnkerMake M5: Vorbestellungen für den 3D-Drucker starten heute

Anker bietet ab heute die Möglichkeit zur Vorbestellung des AnkerMake 3D-Druckers. Das neue Gerät wird mit dem Namen AnkerMake M5 über die Finanzierungsplattform Kickstarter zu Frühbucherpreisen ab 429 Dollar angeboten.

Mit AnkerMake eröffnet der einst ausschließlich auf Mac- und iPhone-Zubehör spezialisierte Anbieter gleichzeitig eine neue Produktsparte. Ziel sei es, einen erstklassigen 3D-Drucker zu preislich höchst attraktiven Konditionen anzubieten.

Anker wirbt besonders mit einer großen Zeitersparnis durch den AnkerMake M5. Das Gerät soll die Druckzeiten um bis zu 70 Prozent reduzieren und seinen Besitzer darüber hinaus auch bei der Überwachung der Durckprozesse entlasten. Eine in den Drucker integrierte HD-Kamera verfügt über KI-Funktionen, auf deren Basis gängige Fehler und Probleme automatisch erkannt werden, woraufhin der Druck unterbrochen und der Nutzer benachrichtigt wird.

Einen Vorsprung in Sachen Druckgeschwindigkeit will Anker mithilfe seiner sogenannten „PowerBoost-Technologie“ erreichen. Die Standardgeschwindigkeit des AnkerMake M5 liegt bei 250 mm pro Sekunde und erlaubt das Erstellen von detaillierten Objekten mit gleichmäßiger Oberfläche. Wenn es weniger auf diese Faktoren ankommt, können Prototypen oder dergleichen mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 2.500 mm pro Sekunde erstellt werden.

Technische Daten des Anker Make M5

Offizieller Verkaufsstart in der 2. Jahreshälfte

Anker lobt neben der Druckqualität auch die Verarbeitung des AnkerMake M5. So ist das 502 x 438 x 470 Millimeter große Gerät aus Aluminium gefertigt und findet mit 12,4 Kilogramm Gewicht satten Stand. Die maximale Druckfläche wird mit l 235 x 235 x 250 Millimetern angegeben. Die Steuerung erfolgt über einen 4,3 Zoll großen Touchscreen.

Der AnkerMake M5 ist dem Hersteller zufolge auch für Neueinsteiger in diesen Bereich geeignet. So lässt sich der Drucker in nur 15 Schritten aufbauen und vergleichsweise einfach in Betrieb nehmen.

Auf Kickstarter geht der neue Drucker Anker zufolge heute um 22 Uhr live. Von der Stückzahl begrenzt wird es zunächst die Möglichkeit zur Bestellung um „Super Early Bird“-Tarif für 429 Dollar und anschließend zur Vorbestellung für 499 Dollar geben. Offiziell soll der Drucker dann in der zweiten Jahreshälfte in Deutschland in den Handel kommen.