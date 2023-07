Spotify erhöht die Preise weltweit – nur Deutschland bleibt verschont

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify wird Preiserhöhungen in zahlreichen Märkten durchsetzen und damit großflächig ausrollen, was uns in der vergangenen Woche bereits bei Spotify in Österreich aufgefallen ist. Die Einzelzugänge, die bei Spotify die Bezeichnung „Individual“ tragen, werden auf 10,99 Euro angehoben.

Die neuen Preise gelten in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien und in zahlreichen Europäischen Ländern wie Schweden Dänemark, Griechenland und Italien, überraschenderweise hat man sich bei Spotify jedoch dazu entschieden einen Bogen um Deutschland zu machen.

In 53 Ländern und Regionen

So betreffen die Preiserhöhungen vorerst ausschließlich die folgenden 53 Länder und Regionen: Albanien, Andorra, Argentinien, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten, Ecuador, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Hongkong, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Kanada, Kolumbien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Österreich, Peru, Portugal, San Marino, Schweden, Serbien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Thailand, die Türkei und Zypern.

Dabei gelten im neuen Tarif-Portfolio die folgenden Europreise, die sich von den hierzulande gültigen teils um bis zu zwei Euro Pro Monat unterscheiden.

Spotify-Preis in Deutschland

Einzel: 9,99 € | Duo: 12,99 € | Family: 14,99 € | Student: 4,99 €

Einzel: 10,99 € | Duo: 13,99 € | Family: 16,99 € | Student: 5,99 €

Warum Spotify die neuen Preise, die auch von Bestandskunden erhoben werden sollen, nicht direkt auch hierzulande eingeführt hat, bleibt vorerst das Geheimnis der Skandinavier. Auch Netflix veranschlagt in Deutschland für das Werbe-Abo einen deutlich günstigeren Preis als bei vielen europäischen Nachbarn.