AnkerMake M5: Verkaufsstart für den ersten 3D-Drucker von Anker

Nach seinem Start auf Kickstarter im Frühjahr geht der AnkerMake M5 jetzt offiziell in den Verkauf. Der 3D-Drucker lässt sich zum Preis von 849 Euro vorbestellen und wird ab Mitte Dezember ausgeliefert. Als besonderes Einführungsangebot legt der Hersteller allen Bestellungen, die bis zum 1. November eingehen, zwei Kilogramm Filament und einen USB-Stick mit 64 GB Speicher im Wert von zusammen rund 76 Euro bei.

Mit seinem ersten 3D-Drucker will Anker außerordentliche Benutzerfreundlichkeit mit hervorragenden Leistungsdaten verknüpfen. Der Drucker soll insbesondere in Sachen Geschwindigkeit und Effektivität neue Standards setzen, der Hersteller verspricht eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 250 Millimetern pro Sekunde und im „Fast Mode“ Beschleunigungen von bis zu 2.500 Millimetern pro Quadratsekunde. Dank einer integrierten Kamera soll die künstliche Intelligenz des AnkerMake M5 Fehler frühzeitig erkennen und Fehldrucke und damit unnötigen Materialverbrauch effektiv verhindern, um möglichst effektiv und kostensparend zu arbeiten.

Anker verspricht ein besonders benutzerfreundliches Setup, so lässt sich der 3D-Drucker laut Herstellerangaben auch von Neueinsteigern in diesem Bereich in nur drei Schritten in weniger als 15 Minuten aufbauen. Zudem sollen verschiedene Automatikfunktionen und nicht zuletzt auch die Statusanzeige und Benachrichtigungen per App einen anwenderfreundlichen Einstieg ermöglichen. Damit verbunden lässt sich der aktuelle Status des Druckers jederzeit über die integrierte Webcam überprüfen. Eine integrierte LED dient dabei als Lichtquelle und die Kamera kann beispielsweise auch den kompletten Druckvorgang als Zeitrafferaufnahme festhalten.

Der AnkerMake M5 verfügt über eine Druckfläche mit den Abmessungen 235 x 235 x 250 Millimeter und ist mit einem 4,3 Zoll großen Touchscreen ausgestattet. Insgesamt betragen die Abmessungen des Geräts 502 x 438 x 470 Millimeter.