Anker 535 Powerhouse: Die zweite Ladestation für Deutschland

Beinahe doppelt so teuer wie die Anker 521 Powerhouse besitzt die Anker 535 Powerhouse auch doppelt so viele Schuko-Steckdosen und drei statt USB-A-Buchsen. Lediglich beim USB-C-pPort hat sich nichts geändert. Hier bietet Anker weiterhin nur einen der modernen Steckplätze mit 60 Watt Ladeleistung an. Auch der 12-Volt-Anschluss ist unverändert vorhanden und liefert 120 Watt.

Im Angebot von amazon.de bereits mit einem Preis von 699,99 Euro gelistet , soll die erweiterte Ladestation in knapp zwei Wochen in den Versand gehen und dann mit Leistungswerten überzeugen, die deutlich über denen der Anker 521 Powerhouse liegen, die im April debütierte.

