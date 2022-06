Rennspiel GRID Legends kommt noch in diesem Jahr auf den Mac

Stellt euer Können in hunderten Events im allergrößten Karrieremodus der Serie auf die Probe und werdet Teil des Motorsportzirkus im Live-Action-Story-Modus von GRID Legends Driven to Glory – in dem die bittere Rivalitäten und spektakulären Duelle der GRID World Series wilder denn je ausgefochten werden.

Im Anschluss an die kurze Erwähnung von GRID Legends im Rahmen von Apples Vorstellung der kommenden macOS-Funktionen reichen die Entwickler nun die offizielle Ankündigung nach. Es ist davon auszugehen, dass die Mac-Portierung des Renntitels auf die neuesten mit macOS Ventura verbundenen Softwarefunktionen setzt, darunter Apples Grafik-Engine Metal 3, und dementsprechend im Anschluss an die Freigabe des für Herbst angekündigten Betriebssystem-Updates verfügbar sein wird.

Insert

You are going to send email to