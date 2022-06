Amazon Photos für Mac: Neue App für Prime-Kunden verfügbar

Die Online-Händler Amazon hat seine offizielle „Amazon Photos“-Applikation für den Mac in der neuen Version 8 zum Download zur Verfügung gestellt und löst damit Version 7 des kostenfreien Upload-Managers ab. Die Anwendung ist vor allem für zahlende Prime-Abonnenten interessant, da diese den Download zum Sichern unbegrenzt vieler Fotos in Amazon Cloud-Speicher nutzen können.

