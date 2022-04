Anker 521 Powerhouse: Die erste Ladestation für Deutschland

Die portable Ladestation ist zum Marktstart mit einem Verkaufspreis von 369 Euro ausgezeichnet, bietet auf der Webseite zum Produkt allerdings schon einen 50-Euro-Gutschein an, der den Preis an der Amazon-Kasse auf nur noch 319,99 Euro reduziert. In den Regalen des Online-Händlers wird das Anker 521 Powerhouse allerdings erst am 25. April aufschlagen.

In den Vereinigten Staaten verkauft der Zubehör-Anbieter Anker seine Outdoor-Ladestationen schon länger recht erfolgreich. Mit dem Anker 521 Powerhouse bringt das Unternehmen ein erstes Modell nun auch auf den deutschen markt und richtet sich damit an Camper, Outdoor-Freunde und Anwender, die gerne gut vorbereitet für den „Fall der Fälle“ sind.

