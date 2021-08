Amazon Prime Video: Die Neuzugänge im September 2021

Nach Disney+, Netflix und dem ZDF haben wir jetzt auch die Liste mit den Neuzugängen bei Prime Video im kommenden Monat parat. Von September an lassen sich knapp 60 Film- und Serienproduktionen als Neuzugang über das Prime-Abo streamen. Dazu kommen zwei Fußball-Abende mit Champions-League-Begegnungen.

Amazon zufolge wird der September märchenhaft, musikalisch und mysteriös: „Prime-Mitglieder erwartet eine moderne Prinzessin mit einem besonderen Gespür für Design, der Traum eines jungen Teenagers von einer Karriere als Drag Queen, sportliche Highlights der Spitzenklasse sowie ein gebeutelter Anwalt, der den Kampf gegen die Superkriminellen Amerikas aufnimmt.“

Billy (Bob Thornton) startet in den finalen Kampf um Gerechtigkeit: Nachdem Patty (Nina Arianda) einen Job in einer angesehenen White-Shoe-Kanzlei in San Francisco angenommen hat, kehrt Billy zu seinen Big Law-Wurzeln zurück. Gemeinsam versuchen sie, einen der heimtückischsten Mächtigen Amerikas zur Strecke zu bringen: die Opioid-Industrie. Während Billy mit seinen eigenen chronischen Schmerzen zu kämpfen hat und Patty das Gefühl nicht loswird, dass sie benutzt wird, wird ihre Loyalität und Partnerschaft auf die Probe gestellt. In einer Welt, in der Geld alles kaufen kann, sogar Gerechtigkeit, müssen sie alles riskieren, um das Richtige zu tun.