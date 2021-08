Apple TV+: „See“ startet, „Com From Away“ trailert

Wie jeden Freitag zeigt sich Apples Videodienst Apple TV+ um neue Inhalte erweitert. Von vielen Abonnenten heiß ersehnt startet heute die zweite Staffel der Serie „See – Reich der Blinden“.

„See“ war eine der ersten über Apple TV+ ausgestrahlten Originals-Produktionen von Apple. Die Serie spielt in einer Welt, in der ein Großteil der Bevölkerung infolge einer Virusinfektion erblindet ist. In Hauptrollen sind Jason Momoa und Dave Bautista zu sehen. Eine weitere, dritte Staffel der Serie ist bereits in Arbeit.

In Staffel 2 kämpft Baba Voss (Jason Momoa) darum, seine Familie wieder zu vereinen. Sein entfremdeter Bruder Edo (Dave Bautista) hat Babas Tochter Haniwa gefangen genommen und schwört Rache an seinem Bruder. Gleichzeitig droht ein Krieg zwischen dem Königreich Paya und der Republik Trivantia, der Baba und seine Familie direkt in das Zentrum des Konflikts zieht.

Offizieller Trailer zu „Come From Away“

Darüber hinaus hat Apple heute den offiziellen Trailer für das Musical „Come From Away“ veröffentlicht. Die Broadway-Produktion mag nicht jedermanns Sache sein, doch die Geschichte dahinter ist bemerkenswert. „Come From Away“ erzählt von den Ereignissen in Gander am 11. September 2001. Auf dem Flughafen der kanadischen Kleinstadt mussten während der Terroranschläge insgesamt 38 Flugzeuge aus Sicherheitsgründen landen. Die knapp 7.000 gestrandeten Passagiere wurden durch die Bewohner von Gander auf einzigartige Weise aufgenommen und versorgt.