Mac-App Dropzone läuft unter Monterey und unterstützt Kurzbefehle

Der Dropzone-Entwickler lässt seine App von der Tatsache profitieren, dass macOS Monterey Apples Kurzbefehle-App auch auf den Mac bringt. So können nun auch macOS-Kurzbefehle als Dropzone-Aktion festgelegt werden. Momentan wird hierfür allerdings vorausgesetzt, dass eine Dropzone-Version verwendet wird, die nicht aus dem Mac App Store stammt. Diese Integration ist dem Entwickler zufolge erst der Anfang, so sollen weitere Funktionen nachgeliefert werden, darunter auch die Möglichkeit, umgekehrt Dropzone-Aktionen in Kurzbefehlen zu verwenden.

