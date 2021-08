September-Neuheiten bei Disney+: Das sind die neuen Filme und Serien

Der Videodienst Disney+ hat uns als erster der einschlägigen Anbieter seine Liste mit den Neuveröffentlichungen des kommenden Monats übermittelt. Knapp 100 neue Einträge zählen wir für den Kalendermonat September auf die Disney-Kanäle Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und Star verteilt.

Zu den für den kommenden Monat von Disney besonders beworbenen Neuzugängen gehört Disneys Original-Konzertfilm „Happier Than Ever: Ein Liebesbrief an Los Angeles“ mit der GRAMMY-Preisträgerin und Chartstürmerin Billie Eilish. In intimer Konzertatmosphäre performt Eilish in diesem Special der Reihe nach jeden Song ihres brandneuen Albums „Happier Than Ever“ auf der Bühne der legendären Hollywood Bowl.

„Happier Than Ever: Ein Liebesbrief an Los Angeles“ wartet außerdem mit Gastauftritten von Singer-Songwriter FINNEAS, dem Los Angeles Children’s Chorus, dem Orchester Los Angeles Philharmonic unter Dirigent Gustavo Dudamel sowie dem weltbekannten brasilianischen Gitarristen Romero Lubambo auf.

Neu bei Disney+ im September:

Ab Mittwoch, 1. September

Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 6

Marvel Studios LEGENDS – Neue Episode

Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 9

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 7

What If…? – Staffel 1, Episode 4

Bobs Burgers – Staffel 11, Episode 2

Ab Freitag, 3. September

NEUSTART: „Happier than Ever: Ein Liebesbrief an Los Angeles“

The Cave – Eine Klinik im Untergrund (National Geographic)

Weg aus der Asche (National Geographic)

The A-Team

Aloft

Der bewegte Mann (Constantin)

The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten

Entgleist (2005)

Eine ganz heiße Nummer (Leonine)

Eine zweite Chance

Gottes mächtige Dienerin – Teil 1+2 (BETA)

Kroatien Krimi – Teil 1-8 (Constantin)

Spike Lee’s Spiel des Lebens

Ab Mittwoch, 8. September

STAFFEL-FINALE: Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 10

NEUSTART: Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 1

Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 7

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 8

What If…? – Staffel 1, Episode 5

Afrikas tödlichste Jäger – Staffel 4+5 (National Geographic)

Afrikas Jäger – Staffel 2+3 (National Geographic)

Tierbabys in Afrika – Staffel 1 (National Geographic)

American Housewife – Staffel 4

Bobs Burgers – Staffel 11, Episode 3

Empire – Staffel 4+5 (exklusiv)

Heiter bis Tödlich: Hubert und Staller, Staffel 1 (Leonine)

The Orville – Staffel 1+2

Mistresses – Staffel 1-4 (exklusiv)

Stumptown, Staffel 1

Ab Freitag, 10. September

Fast erwachsen (PIXAR Short)

Ab Mittwoch, 15. September

Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 8

Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 2

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 9

What If…? – Staffel 1, Episode 6

American Blackout (National Geographic)

9/11: Control The Skies (National Geographic)

Cobra Mafia (National Geographic)

George W. Bush: Das Interview (National Geographic)

Brooklyn – Eine Liebe zwischen zwei Welten

Der Verrückte mit dem Geigenkasten

Ein Engel auf Erden (Leonine)

Ein Leben zwischen den Zeiten

Mädchen, Mädchen – Teil 1+2 (Constantin)

Männer (Constantin)

Töchter des Himmels

Ab Freitag, 17. September

Nona (Pixar Short)

Tod bei Nacht – Staffel 1 (National Geographic)

Bobs Burgers – Staffel 11, Episode 4

Fresh Off the Boat – Staffel 1-6

Golden Girls – Staffel 1-7

Servus Baby – Staffel 1+2 (Constantin)

Das Comeback

Demolition – Lieben und Leben

Kingsman: The Golden Circle

Das Wunder von Bern (Leonine)

Ab Mittwoch, 22. September

NEUSTART: Star Wars: Visions, Staffel 1

Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 9

Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 3

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 10

What If…? – Staffel 1, Episode 7

Animal PD – Staffel 1 (National Geographic)

Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs – Staffel 1 (National Geographic)

Königreich der Mumien – Staffel 1 (National Geographic)

Die Dinos (Staffel 1-4)

Atlanta Medical – Staffel 4

Bobs Burgers – Staffel 11, Episode 5

The Hot Zone – Tödiches Virus – Staffel 1

Private Practice – Staffel 1-6

Ab Freitag, 24. September

NEUSTART: A Spark Story (Pixar Dokumentation)

Blood Rivals: Lion vs. Buffalo (National Geographic)

Brian and the Boz (ESPN)

Die Götter müssen verrückt sein

Die Götter müssen verrückt sein II

Herr Lehmann (Leonine)

Hidalgo – 3.000 Meilen zum Ruhm

Nanga Parbat (Leonine)

Ab Mittwoch, 29. September