Amazon Prime Video: Die Neuzugänge im August 2022

Auch Amazon Prime Video hat jetzt die Liste mit seinen Neuerscheinungen im kommenden Monat veröffentlicht. Bereits an den vergangenen Tagen konnten wir euch ja schon eine Vorgeschmack auf die kommenden Programmerweiterungen bei Netflix, Disney+ und in der ZDF Mediathek bieten.

Als Highlights führt Amazon im August 2022 die neuen hauseigenen Serien-Produktionen „A League of Their Own“ und „All or Nothing: Arsenal“, die jeweils mit der ersten Staffel starten. Zudem starten mit „Samaritan“, „Dreizehn Leben“ und „Untrapped: The Story of Lil Baby“ drei neue Amazon-Originals-Filme.

A League of Their Own bringt den ausgelassenen Charakter des beliebten Klassikers von Penny Marshall zurück und schaut dabei über den Tellerrand hinaus, um die Geschichte einer ganzen Generation von Frauen zu erzählen, die davon träumten, Profi-Baseballerinnen zu werden. Die Serie beleuchtet Themen wie Rassismus und sexuelle Identität und begleitet die Reise einer aufstrebenden Gruppe, die sich den eigenen Weg zum Spielfeld bahnt – sowohl in der Liga als auch außerhalb.

All or Nothing: Arsenal nimmt die Zuschauer mit hinter den Vorhang während einer entscheidenden Saison bei einem der größten Fußballvereine der Welt, in der Arsenal sich darauf konzentriert, um den nationalen Erfolg zu kämpfen und in den europäischen Elitewettbewerb zurückzukehren. Neben den Höhen und Tiefen des Lebens im Emirates-Stadion und im Arsenal-Trainingszentrum, folgen die Kameras von All or Nothing dem Arsenal-Team auch abseits des Spielfelds, um die täglichen Herausforderungen zu beleuchten, denen sich Spitzensportler während eines anspruchsvollen Kalenders mit hohem Wettbewerbsdruck stellen müssen.

Neue Serien und Staffeln auf Prime Video

All Or Nothing: Arsenal – Staffel 1

Amazon Original Doku-Serie, exklusiv verfügbar 4. August

Amazon Original Serie, exklusiv verfügbar ab 12. August

– Staffel 3 Amazon Original Show, exklusiv verfügbar ab 19. August

Schickeria – Staffel 1

Verfügbar ab 19. August

Verfügbar ab 22. August

Neue Filme auf Prime Video