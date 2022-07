ZDF Mediathek: Die Highlights im August 2022

Ein deutscher Rüstungsmanager wird in Algier entführt. Bei der Suche nach dem Verschleppten taucht BKA-Mann Ralf Eley in die undurchsichtige Welt des Waffenhandels ein. Was keiner weiß: Eley hat eine heimliche Beziehung mit der algerischen Untersuchungsrichterin Amel Samraoui, die ausgerechnet auf diesen Fall angesetzt wird. Mehr dazu .

Der Spionage-Thriller „Die Agentin“ mit Diane Krüger in der Titelrolle ist ab 1. August online, am 15. August folgt der Thriller „Bent – Korruption kennt keine Regeln“ mit Karl Urban, Sofía Vergara und Andy Garcia in den Hauptrollen. Mehr dazu .

Die vier ausgewählten Filme der diesjährigen „Shooting-Stars“-Reihe – „Kids Run“, „Ivie wie Ivie“, „Viva Forever“ und „The Kids Turned Out Fine“ – tauchen ein in ganz unterschiedliche Lebenswelten einer Generation. Mehr dazu .

Insert

You are going to send email to