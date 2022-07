Gurman: Mac Pro soll auf M2-Extreme-Prozessor warten

Hoffnung macht Gurman dagegen all jenen Apple-Nutzern, die den Wegfall des iMac Pro bedauern. Der leistungsfähige All-in-one-Rechner kommt seines Erachtens nach definitiv zurück. Apple arbeite an dem Rechner und man könne mit einer Ankündigung im kommenden Jahr rechnen.

Wer auf eine optische Überarbeitung des Mac mini wartet, muss sich Gurman zufolge noch eine ganze Weile gedulden. Zumindest aktuell halte er dergleichen nicht für wahrscheinlich, sondern rechnet damit, dass der Mac mini in seiner aktuellen Form mit verbesserten Leistungsdaten ausgestattet wird. Die Begründung für diese Annahme ist zumindest ein Stück weit schlüssig, so müsse man sich nur den Mac Studio anschauen um zu sehen, dass Apple das Design des Mac mini keineswegs für überholt halte – der Mac Studio ist optisch letztendlich nichts anderes, als ein Mac mini mit doppelter Höhe.

Wer sich eine Dreiviertelstunde Zeit nehmen will, kann sich das unten eingebettete Interview mit Gurman zu Gemüte führen, indem die aktuell verfügbare Apple-Hardware ebenso wie Prognosen mit Blick auf die kommenden Produkte Thema sind. Vieles davon wurde in den vergangenen Wochen schon geschrieben, doch zumindest ein paar einzelne Aussagen sind eine separate Erwähnung wert.

