Neu auf Disney+: Das läuft im August 2022

Zum Wochenausklang informiert der Video-Streaming-Dienst Disney+ auf welche Highlights sich zahlende Abonnenten im kommenden Monat freuen dürfen und liefert eine Übersicht zu neuen Disney+ Original Filmen und Serien sowie neuen Katalog-Titeln, die zu Disney+ in Deutschland hinzukommen.

„Bob’s Burgers – Staffel 12“

Ab 3. August exklusiv auf Disney+

Bob Belcher ist Gastronom in dritter Generation und betreibt das Restaurant Bob’s Burgers mit seiner schrulligen Frau Linda und den drei Kindern. Bob glaubt, dass seine Burger für sich selbst sprechen und scheut sich nicht davor, eine Vielzahl von ausgefallenen Kreationen anzubieten. Bobs Frau unterstützt seinen Traum, hat aber die Nase voll von den schwierigen Zeiten, da das Restaurant ständig in Gefahr ist, den Betrieb einzustellen. Trotz der Herausforderungen versucht Bob, den Grill am Brutzeln zu halten.

„Lightyear“

Ab 3. August nur auf Disney+ streamen

Das Science-Fiction-Abenteuer „Lightyear“ ist die wegweisende Geschichte des ‎Ursprungs von Buzz Lightyear, dem Helden, der die Inspiration für die ‎Spielzeugreihe war. „Lightyear“ folgt dem legendären Space Ranger, nachdem er ‎mit seiner Kommandantin und ihrer Besatzung auf einem feindseligen Planeten 4,2 ‎Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt gestrandet ist. Als Buzz versucht, einen ‎Weg durch Raum und Zeit zurück nach Hause zu finden, wird er von einer Gruppe ‎ehrgeiziger Rekruten und seiner charmanten Roboter-Katze Sox unterstützt. ‎Erschwerend und bedrohlich für die Mission ist die Ankunft von Zurg, einer sich ‎aufdrängenden Existenz mit einer Armee rücksichtsloser Roboter und einem ‎geheimnisvollen Plan.

„Prey“

Ab 5. August exklusiv auf Disney+

„Prey“ ist ein Action-Thriller und Teil des „Predator“-Franchise, der in der Welt der Comanchen zu Beginn des 17. Jahrhunderts spielt. Es ist die nie zuvor erzählte Geschichte einer jungen Frau, Naru, einer erbarmungslosen und hochqualifizierten Kriegerin, die unter den größten Jägern aufgewachsen ist, die je die Great Plains durchstreiften. Sie ist sich sicher, dass sie genauso kompetent ist wie die anderen jungen Jäger und macht sich auf den Weg, um ihr Volk zu beschützen, als das Lager der Komantschen in Gefahr gerät. Bewaffnet mit den primitivsten Waffen, pirscht sich Naru an ihre Beute heran, die sich als hochentwickeltes außerirdisches Raubtier mit einem technisch fortschrittlichen Arsenal entpuppt, was zu einem bösartigen und furchterregenden Showdown zwischen den beiden Gegnern führt.

„LEGO Star Wars Sommerurlaub“

Ab 5. August exklusiv auf Disney+

Finn hat einen Überraschungsurlaub für sich und seine Freunde an Bord des luxuriösen Sternenkreuzers „Halcyon“ gebucht. Doch der Urlaub läuft nicht so wie er es geplant hat, weil jeder aus der Gruppe sein eigenes Ding macht. Als Finn allein an Bord der „Halcyon“ unterwegs ist, erscheinen ihm die Macht-Geister von Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker und Prinzessin Leia, die ihm alle ihre eigene unerwartete Geschichte eines schiefgelaufenen Urlaubs erzählen.

„Ich bin Groot“-Kurzfilme

Ab 10. August exklusiv auf Disney+

„Ich bin Groot“ ist eine Reihe Original Kurzfilme, die Baby Groots glorreiche Reise zum Erwachsenwerden und die Schwierigkeiten, in die er gerät, begleitet. Regie führt die ausführende Produzentin Kirsten Lepore.

Ich bin Groot: Groot nimmt ein Bad (Disney+ Original)

Ich bin Groot: Groots erste Schritte (Disney+ Original)

Ich bin Groot: Das Dance-Battle (Disney+ Original)

Ich bin Groot: Das Meisterwerk (Disney+ Original)

Ich bin Groot: Der kleine Freund (Disney+ Original)

„Not Okay“

Ab 12. August exklusiv auf Disney+

Danni Sanders (Zoey Deutch), eine planlose, aufstrebende Schriftstellerin ohne Freunde, ohne romantische Beziehungen und – am aller schlimmsten – ohne Follower, täuscht eine Instagram-taugliche Reise nach Paris vor, in der Hoffnung, ihren Bekanntheitsgrad in den sozialen Medien zu steigern. Als sich in der Stadt der Lichter ein schrecklicher Vorfall ereignet, gerät Danni unwissentlich in eine Lüge, die größer ist, als sie es sich je vorgestellt hat. Sie kehrt als Heldin „zurück“, schließt eine unerwartete Freundschaft mit Rowan (Mia Isaac), einer echten Trauma-Überlebenden, die sich für gesellschaftliche Veränderungen einsetzt, und schnappt sich sogar den Mann ihrer Träume, Colin (Dylan O’Brien). Als Influencerin und Advokatin hat Danni endlich das Leben und das Publikum, das sie sich immer gewünscht hat. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Fassade anfängt zu bröseln und sie auf die harte Tour lernt, dass das Internet einen Takedown liebt.

„She-Hulk: Die Anwältin“

Ab 17. August exklusiv auf Disney+

Marvel Studios „She-Hulk: Die Anwältin“ erzählt von Jennifer Walters (Tatiana Maslany) – einer Anwältin, die sich auf Supermenschenrecht spezialisiert – die das komplizierte Leben einer alleinstehenden Anwältin in ihren Dreißigern meistert und außerdem ein grüner, zwei Meter großer Hulk mit Superkräften ist.

„American Horror Story: Double Feature – Staffel 10“

Ab 17. August alle Episoden nur auf Disney+ streamen

American Horror Story: „Double Feature“ ist der zehnte Teil der preisgekrönten Anthologie-Serie von Ryan Murphy und Brad Falchuk. Die Macher Murphy und Falchuk haben seit 2011 das Horror-Genre völlig neu definiert. Mit einer gruseligen Heilanstalt, einem Hexenzirkel, einer reisenden Freakshow, einem Hotel, in dem es spukt, und sogar der Apokalypse selbst hat die FX-Miniserie eine große, treu ergebene Fangemeinde hervorgebracht, die zu erahnen versucht, welcher Horror sie wohl im nächsten Kapitel erwartet. „American Horror Story“ wird von Twentieth Television produziert.

„Fire Island“

Ab 19. August exklusiv auf Disney+

Andrew Ahns Fire Island spielt in den berühmten Pines und ist eine unverblümte, moderne Liebeskomödie, die eine vielfältige, multikulturelle Auseinandersetzung mit Queerness und Romantik zeigt. Inspiriert vom zeitlosen Liebeswerben in Jane Austens Klassiker Stolz und Vorurteil, dreht sich die Geschichte um zwei beste Freunde (Joel Kim Booster und Bowen Yang), die mit Hilfe von billigem Rosé und einer Schar eklektischer Freunde ein legendäres Sommerabenteuer erleben wollen.

„Andor“

Ab 31. August exklusiv auf Disney+

Die Serie „Andor“ erkundet die Star Wars-Galaxie aus einer neuen Perspektive und konzentriert sich auf Cassian Andors Reise, die ihn entdecken lässt, was er bewirken kann. Sie erzählt die Geschichte der aufkeimenden Rebellion gegen das Imperium und wie Menschen und Planeten darin verwickelt wurden. Es ist eine Ära voller Gefahren, Täuschungen und Intrigen, in der Cassian den Weg einschlägt, der ihn zum Rebellenhelden machen soll.

„Snowdrop“

Ab 31. August exklusiv auf Disney+

Im Jahr 1987 steigt ein blutüberströmter Mann durch das Fenster in das Studentenwohnheim einer Frauenuniversität in Seoul ein. Die Studentin Yeongro, die sich bei einem Gruppen-Blind-Date auf den ersten Blick in den jungen Mann namens Suho verliebt hat, verarztet ihn trotz strenger Überwachung und großer Gefahr. Als Yeongro jedoch sein Geheimnis erfährt, ist sie schockiert. Obwohl Suho seine erste Liebe Yeongro hingebungsvoll beschützt, hat er keine andere Wahl, als sich gemäß dem Befehl der politischen Partei zu verhalten, um seine Kameraden zu retten und in den Norden zurückzukehren, wo seine Schwester auf ihn wartet. Yeongro widersetzt sich dem Willen ihres Vaters und arbeitet Hand in Hand mit Suho, um ihre Liebe und ihre Freunde zu retten. Was hält das Schicksal für sie alle bereit?