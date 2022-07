Buba, Day Shift und Kleo: Das zeigt Netflix im August 2022

Zudem schickt der Video-Streaming-Dienst in „Kleo“ eine ehemalige ostdeutsche Spionin in die Spur, die nach dem Fall der Mauer herausfinden will, wer sie verraten hat, um dann tödliche Rache zu üben.

Mit „Sandman“ nimmt Netflix zudem eine neue Fantasy-Serie in den eigenen Katalog auf: „Nach Jahren der Gefangenschaft begibt sich Morpheus – der Herr der Träume – auf eine Suche durch Welten, um zu finden, was ihm geraubt wurde, und seine Macht zurückzuerlangen.“

Insert

You are going to send email to