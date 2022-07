1Password 8.8 kann CSV-Listen mit iCloud-Passwörtern importieren

1Password für Mac steht jetzt in Version 8.8 zum Download bereit. Das Update bringt nicht nur eine stattliche Liste von Fehlerbehebungen mit sich, sondern verbessert auch die Kompatibilität von 1Password mit Apples iCloud-Passwörtern. Wenig überraschend gehen die Anstrengungen der 1Password-Entwickler hier jedoch nur in eine Richtung.

1Password 8.8 verbessert den Import von Login-Daten aus anderer Quelle. So ist es jetzt möglich, eine mit Safari erstellte Liste seiner iCloud-Passwörter in 1Password zu übernehmen. Ebenfalls unterstützt die Anwendung in der neuen Version das Einlesen unverschlüsselter 1Password-Exporte im Format 1PUX oder CSV.

iCloud-Passwörter über Safari exportieren

Auf die Möglichkeit, seine iCloud-Passwörter über Safari zu exportieren, stößt man übrigens kaum zufällig. Die Option erscheint ein wenig versteckt, so müsst ihr in den Safari-Einstellungen zunächst den Bereich „Passwörter“ wählen, euch dort anmelden und dann unter der Passwortliste auf das kleine „Mehr…“-Symbol klicken.

Safari warnt in diesem Zusammenhang dann auch nochmal berechtigt davor, die in iCloud gesammelten persönlichen Passwörter auf diese Weise auszugeben. Der Export erfolgt nämlich unverschlüsselt, was zur Folge hat, dass Personen mit Zugriff auf diese Liste auch sämtliche Logins und Passwörter sehen können.

1Password: Top-Lösung, leider mit Cloud-Zwang

1Password ist zweifelsohne auch heute noch eine erstklassige Lösung zur Passwortverwaltung, die nicht nur hervorragend in macOS und Safari integriert ist, sondern zudem auch den denkbar komfortabelsten Umgang mit 2-Faktor-Passwörtern bietet. Nutzer können so auf einfache Weise von einem nennenswerten Plus an Sicherheit profitieren.

Unser in der Vergangenheit durchweg positives Bild von 1Password wurde allerdings dadurch getrübt, dass die Entwickler der Software ihre Kunden nun zur Cloud-Nutzung zwingen. Der damit verbundene Komfort ist sicher unbestreitbar, doch sollte man den Nutzern ganz besonders in Verbindung mit derart sensiblen Daten alternativ auch die Möglichkeit lassen, auf die Cloud-Speicherung zu verzichten und ausschließlich mit lokalen Tresoren zu arbeiten.