Amazon lässt Zusteller um Trinkgelder konkurrieren

Amazon weitet in den USA sein sogenanntes „Thank My Driver“-Programm für Lieferkräfte aus und verknüpft die Rückmeldungen der Kundschaft erneut mit finanziellen Prämien. Wer „Alexa, thank my driver“ zu seinen Echo-Geräten zu Hause sagt oder den Satz in der App eingibt, löst nicht nur eine kurze Nachricht an die zuletzt zuständige Fahrerin oder den zuletzt zuständigen Fahrer aus.

Während der jetzt angelaufenden Feiertagsaktion entsteht daraus ein direkter Geldbetrag, der die Zusteller in einen täglichen Wettbewerb bringt.

$5-Zahlungen und ein Prämien-Ranking

Für die ersten zwei Millionen Dankesmeldungen schreibt Amazon jeweils fünf Dollar gut. Die Zahlung erfolgt automatisiert und verursacht für Kunden keine zusätzlichen Kosten. Nach Erreichen dieser

Obergrenze wechseln die Meldungen in ein Bonusmodell mit Tageswertungen.

Dabei erhalten Zustellerinnen und Zusteller die am häufigsten eine Dankesmeldung auslösen eine Prämie von 100 Dollar. Täglich sollen dabei Angestellte aus drei Unternehmensbereichen berücksichtigt werden: 1.000 Fahrerinnen und Fahrer der Partnerfirmen, 200 Flex-Fahrer und 50 Hub-Beschäftigte. Die Aktion endet am 31. Dezember.

Niedrige Teilnahmehürde

Der „Thank My Driver“-Befehlt lässt sich grundsätzlich auch ohne Echo-Lautsprecher nutzen. Eine Eingabe im Suchfeld der App oder der Website reicht aus, um den eigenen Fahrer zu erreichen. Die Zuordnung erfolgt über die zuletzt zugestellte Sendung. Die Fahrerinnen und Fahrer können die Zahl der erhaltenen Rückmeldungen in ihrer Zustellapp einsehen.

Die erneute Aktivierung der seit 2022 gefahrenen Aktion fällt in die Hochphase des Weihnachtsgeschäfts und sorgt auch für Kritik an Amazons Bonussystem. Der Mechanismus betont die individuelle Anerkennung der Fahrer, verbindet sie jedoch gleichzeitig mit einem leistungsorientierten Wettbewerb.