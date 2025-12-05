Sharp Osaka angehört: DAB+, FM und Bluetooth zur Horizonterweiterung

Lasst euch mitnehmen auf eine sehr spezifische Produktauseinandersetzung. Denn wir schauen uns mit dem SHARP Osaka heute nicht nur ein kombiniertes DAB+ und FM-Radio an, das einen guten Job dabei macht, nicht mit doppelten Radiostationen und einem unübersichtlichen Sendersuchlauf zu nerven.

Sieht erst mal aus wie viele andere Radios: Das Osaka von SHARP

Wie entdecken Kinder neue Musik?

Eigentlich wollen wir eine andere Frage beantworten: Wie entdeckt man als junges Kind heute neue Musik? Eine Frage, die zunächst einfach klingt. Sie wird jedoch komplizierter, wenn wir ein paar Leitplanken setzen.

Und eignet sich asl DAB+-Empfänger hervorragend für das Kinderzimmer

Zum einen denken wir an Haushalte, in denen keine großen CD oder Plattensammlungen mehr vorhanden sind, durch die sich der Nachwuchs wühlen und so Klassiker und Lieblingssongs der Eltern entdecken kann. Zum anderen haben wir Kinder im Blick, die im Internet noch nicht allein auf Entdeckungstour gehen. Für sie sind Spotify oder YouTube Music weder von der Aufmachung noch vom Angebot altersgerecht.

Was wir herausgefunden haben, ist, dass klassisches Radio hier eine gute Antwort geben kann. Viele Sender kommen jedoch mit viel Moderation, Reklame oder Nachrichten. Eine Ausnahme bildet das vom WDR angebotene MausRadio, das Popmusik und Kinderlieder mit kurzen Wissensformaten kombiniert, ohne Werbung oder Nachrichten einzustreuen.

Dieses ist auch über das Internet empfangbar, lässt sich ansonsten jedoch auch wunderbar über DAB+ abspielen.

Sechs Tasten, ein Display und ein Lautstärkeregler: Das Osaka ist übersichtlich

Osaka Radio von Sharp im Alltag

Über diese Einleitung machen wir jetzt den Spagat hin zum neu vorgestellten Osaka Radio von Sharp. Dieses hatten wir bereits im Juni kurz vorgestellt. Nun ist der kompakte Rundfunkempfänger im Handel erhältlich und wir wollen ausführlicher auf die Neuvorstellung eingehen.

Der Griff lässt sich in beide Richtungen klappen, die Antenne bei Bedarf ausfahren, geladen wird per USB-C

Das Osaka ist eines von zwei unterschiedlich großen Modellen, die die BestTune-Technik von Sharp integrieren. Diese ermöglicht etwas, das viele andere FM oder DAB+ Radios vermissen lassen: Das Gerät empfängt FM und DAB+ parallel und zeigt beide Quellen in einer gemeinsamen Senderliste an. Sender, die sowohl im FM-Band als auch über DAB+ verfügbar sind, werden dabei jedoch nur einmal gelistet. Das Radio wählt automatisch das bessere Signal aus. Nach dem Sendersuchlauf präsentiert das Osaka eine alphabetisch sortierte Übersicht aller empfangbaren Stationen.

Über die Herztaste lassen sich dann bis zu 30 Sender in eine Favoritenliste überführen. Die Auswahl erfolgt über das Drehrad, das sonst für die Lautstärke zuständig ist. Genau diese Funktion ermöglicht es uns in Berlin, MausRadio ohne Internetverbindung und sogar ohne ausgezogene Stabantenne rauschfrei wiederzugeben. Das erleichtert Kindern das Entdecken neuer Musik sowohl inhaltlich als auch in der Bedienung.

Die Favoritenliste kombiniert FM+ und DAB+-Stationen, ohne dass man dies großartig registrieren würde

Ausstattung, Klang und technische Eckdaten

Weitere Highlights sind der integrierte Akku, der über den USB-C-Port auf der Rückseite geladen wird und eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden bietet. Die Ladezeit liegt bei rund vier Stunden. Das Radio unterstützt sowohl Netzbetrieb als auch die reine Akkunutzung. Sharp setzt hier auf einen Lithium-Ionen-Akku.

Das Infodisplay zeigt Senderinformationen, Lauftexte und Grafiken an

Das Infodisplay lässt sich aktivieren, um zusätzliche Informationen zur Signalqualität oder zum laufenden Sender anzuzeigen. Neben RDS-Daten zeigt das Osaka auch Senderlogos, die sich auf Wunsch vergrößern lassen und das gesamte Display ausfüllen sowie Lauftexte und Zusatzinformationen.

Der Lautsprecher kann zudem als Bluetooth-Empfänger genutzt werden. Die Umschaltung erfolgt mit zwei Tastendrücken. Anschließend lässt sich das Gerät als kompakter Bluetooth-Speaker für das iPhone nutzen. Unterstützt werden die Bluetooth-Profile A2DP und AVRCP sowie die Codecs SBC und AAC+. Alternativ steht eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für Kopfhörer bereit.

Zudem lassen sich Details zur laufenden Station anzeigen

Beim Klang eignet sich das Osaka gut für Küche und Kinderzimmer. Mit einer Musik-Leistung von 6 Watt und Stereo-Lautsprechern liefert es ausreichende Lautstärke für diese Einsatzbereiche. Für die Beschallung größerer Räume ist es weniger geeignet, was sich jedoch positiv auf das Format und die Akkulaufzeit auswirkt. Das Gerät misst etwa 21 x 13 x 9 Zentimeter, wiegt 900 Gramm und kommt mit Griff, USB-C-Kabel sowie USB-C-auf-A-Adapter.

Nettes Radio mit modernem Ansatz

Sharp kombiniert FM und DAB+ in einer einzigen Senderliste und verzichtet auf verschachtelte Menüs. Diese einfache Darstellung würden wir gerne häufiger sehen. Das Osaka trägt einen Listenpreis von 100 Euro, ist aktuell jedoch bereits für etwa 85 Euro erhältlich. Es bietet eine gute Möglichkeit, auch jüngeren Kindern den Zugang zu Musik zu erleichtern. Sobald Werbung und Nachrichten besser eingeordnet werden können, ist ein Senderwechsel ja problemlos möglich. Das Osaka wächst hier problemlos mit.