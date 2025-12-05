ifun.de — Apple News seit 2001. 45 307 Artikel

Apple verliert Fachwissen

Bericht: Apple verliert zunehmend Fachkräfte an OpenAI
Das Wall Street Journal berichtet über eine deutliche Zunahme von Mitarbeiterwechseln von Apple zu OpenAI. Zahlreiche Ingenieur, Designer und Spezialisten aus Bereichen wie Audio, Robotik, Watch-Entwicklung und Systemdesign hätten das Unternehmen in den vergangenen Monaten verlassen.

Zahlreiche OpenAI-Neuzugänge haben zuvor bei Apple gearbeitet

Wie eine Analyse öffentlich zugänglicher Karriereprofile zeigt, scheint OpenAI gezielt Personal mit tiefem Verständnis für Apples Hardware- und Softwarearchitektur anzuwerben.

Eine Entwicklung, die parallel zu dem umfassenden personellen Wandel in Apples Führungsetage stattfindet. Wie berichtet, haben in den vergangenen Wochen und Monaten mehrere Topmanager ihren Rückzug angekündigt oder haben das Unternehmen bereits verlassen.

OpenAI baut eigenes Hardwareteam auf

OpenAI arbeitet seit geraumer Zeit an einer eigenen Geräteplattform und setzt dafür auf die Expertise von Menschen, die zuvor an Schlüsselprodukten wie dem iPhone, der Apple Watch oder den AirPods beteiligt waren.

Wollen eine neue KI-Hardware bauen: Jony Ive und Sam Altman

Die Firma hinter dem KI-Chatbot ChatGPT kooperiert dazu mit dem Designstudio von Jony Ive, der lange Zeit das Industriedesign bei Apple verantwortete. OpenAI verfolgt das Ziel ein neues KI-Gerät zu entwickeln, das künftig eine zentrale Rolle im Alltag vieler Anwender einnehmen soll. Für dieses Vorhaben werden erfahrene Apple-Fachkräfte rekrutiert, die praktische Kenntnisse zu Produktionsprozessen, Miniaturisierung und energieeffizienter Elektronik mitbringen.



Obwohl die Abwanderung kein unmittelbares Risiko für Apples Marktposition darstellt, get sich doch mit einem schleichenden Verlust von Fachwissen einher. Das Wall Street Journal beschreibt diesen Prozess als langfristigen Abfluss von Know-how, der Konkurrenten in die Lage versetzen könnte, technologische Alternativen zum iPhone zu entwickeln.

Der Druck auf Apple wächst, da das Unternehmen bisher keine klare KI-Strategie präsentiert hat, eine angekündigte Siri-Erneuerung zuletzt um ein ganzes Jahr verschieben musste und sich gerade erst von seinem KI-Chef getrennt hat.
  • Woanders liest man auch von Fachkräfte die zu Apple gehen. z.b von Microsoft. Immer wer berichtet.

  • Apple ist raus. Nach 15 Jahren IPhones, iPads und Macs wechsle ich 2026 auf Windows und Google Crome. Sonst auf Android. Die anderen können es nicht nur auch, sondern besser. Siehe Integration von KI.

  • Falsch … im Gegensatz zu den anderen Marktteilnehmern – die Milliarden verballern und hoffen, dass sie irgendwann Produkte entwickeln, die dann einen angemessenen Return erzielen, hat Apple eine sehr klare AI-Strategie kommuniziert.

    Und ich freue mich auf die Umsetzung in den nächsten Jahren…

  • Ja, Fachwissen geht… aber Patente und Co bleiben dann eben doch im Unternehmen. Und sicherlich wird das Wissen auch dokumentiert.

    Also… kein allzu großes Risiko, zumal man nicht weis, wer das Genie von morgen sein wird.

    Plus: OpenAI geht es gerade gar nicht gut. Code-Red usw… Also… mal gucken ob die überhaupt die Hardware in der näheren Zukunft bringen!

  • Warte.. Apple hat Fachwissen im Bereich ki?!? Brauch man für Animojis und wie der ganze Dreck heißt ki?

  • Sehr gut. Soll Apple doch mal wieder lernen, sich anzustrengen und für Innovation zu stehen. Andere machen es vor.

