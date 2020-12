Amazon kontrovers: Auf BILD und Becker folgt Bushido-Serie

Die Content-Abteilung des Online-Händlers Amazon hat den bevorstehenden Start einer neuen Doku-Serie über den in Berlin ansässigen Rapper Bushido angekündigt. Die exklusive Amazon Prime Video-Produktion soll 2021 in Deutschland und Österreich starten und dann einen Blick auf die fast 20-jährige Karriere des Künstler werfen, der außerhalb der Bühne auf den Namen Anis Ferchichi hört.

Machen auch Musik zusammen: Amazon und Bushido

Ferchichi war in den Medien zuletzt wegen seiner Coronavirus-Erkrankung vertreten und lieferte mit seinem Gerichtsverfahren gegen vier Mitglieder des Berliner Abou-Chaker-Clans davor bereits seit Herbst den Stoff für zahlreiche Schlagzeilen.

Sechs Folgen ab 2021

Amazon hat jetzt angekündigt den Rapper in der neuen Doku-Serie von einer Seite zu zeigen, die sonst nur enge Vertraute des Künstlers zu Gesicht bekommen. Die Serie ist auf sechs Episoden angelegt und verspricht, den kontroversen Rapper, der seit nunmehr zwei Jahren unter Polizeischutz lebt, auch als Familienvater präsentieren zu wollen.

Amazon setzt damit den Eigenproduktion kontroverser Exklusiv-Inhalte fort. Der Konzern hatte erst kürzlich einen exklusiven Boris Becker-Podcast auf Amazon Music lanciert und Anfang November den bevorstehenden Start einer Doku-Serie über die Boulevardzeitung BILD angekündigt.

Die Serie mit dem Titel „BILD.Macht.Deutschland?“ – ifun.de berichtete – startet am 18. Dezember im Angebot von Amazon Prime Video und will intime Einblicke aus der Redaktion zeigen, in der man erstmals in der 65-jährigen Geschichte der BILD ein unabhängiges Produktionsteam platzieren konnte.

Amazon und Bushido musizieren auch zusammen

Im Fall Bushidos dürfte Amazon die Doku-Serie auch für Marketing-Zwecke nutzen. So haben der Rapper und der Online-Händler neben der Serie auch exklusive Musik-Produktionen miteinander vereinbart, die unter anderem zu dem Amazon Original „Erster Schnee“ geführt haben.

Ein genauer Ausstrahlungs-Termin steht noch nicht fest. Auch der offizielle Titel der Doku-Serie soll erst später angekündigt werden.