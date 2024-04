KeyClu: Mac-Freeware zeigt alle Tastenkombinationen

Nahezu alle macOS-Applikationen bringen eine breite Palette an Tastaturkombinationen mit, die den schnellen Zugriff auf viele Funktionen ermöglichen, die sich mit der Maus auch über die Menüleiste des Macs auswählen und aktivieren lassen.

Ein schnelles Beispiel: Googles Chrome-Browser. Die Kombination Command + Shift + T öffnet ein kürzlich geschlossenes Tab erneut, während Command + Alt + B den Zugriff auf den Lesezeichen-Manager ermöglicht. Mit Alt + Shift + J kann man schnell die Ansicht der heruntergeladenen Dateien aufrufen.

KeyClu zeigt verfügbare Kombinationen

Wer regelmäßig mit den immer gleichen Anwendungen arbeitet, der kann die entsprechenden Tastenkombinationen direkt in der Menüleiste des Macs nachschlagen und prägt sich häufig benötigte Tastaturbefehle mit der Zeit automatisch ein.

In der Menüleiste stehen die den jeweiligen Menüpunkten zugeordneten Tastenkombinationen in grauer Schrift rechts dahinter und machen die Nutzung häufig benötigter Befehle deutlich schneller, als dies beim Aufruf mit der Maus möglich ist.

Doch welche Befehle bieten die gern genutzten Anwendungen eigentlich alle an? Auf genau diese Frage liefert die kostenlose Mac-Applikation KeyClu des Entwicklers Sergi Tatarenkov eine übersichtliche Antwort.

KeyClu bietet euch einen leicht zugänglichen Überblick über alle Menübefehle der aktuell aktiven Anwendung und zeigt diese in einem Overlay-Fenster an, in dem sich die Kommandos nach Untermenüs sortiert sichten, durchsuchen und auch mit dem Mauszeiger auswählen lassen.

Zur Nutzung der KeyClu-App benötigt ihr lediglich die Command-Taste. Wird diese zweimal schnell hintereinander gedrückt (und anschließend gehalten), zeigt KeyClu alle verfügbaren Tastaturkombinationen an.

KeyClu ist dabei nicht die einzige Anwendung, um sich mit vorhandenen Tastenkürzeln vertraut zu machen. Alternativ könnt ihr euch die Freeware CheatSheet oder die 8 Euro teure Applikation ShowMeYourHotKeys anschauen.

KeyClu wurde jedoch erst in dieser Woche wieder frisch aktualisiert.