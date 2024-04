Alte Gameboy-Spiele: Delta auf dem iPhone, OpenEmu auf dem Mac

Mit Veröffentlichung des Konsolen-Emulators Delta im alternativen europäischen App Store AltStore PAL freuen sich iPhone-Besitzer plötzlich über die Möglichkeit, einen umfangreichen Konsolen-Simulator auf ihre Geräte zu laden, der das Ausführen alter Gameboy-Spiele gestattet, diese sogar per AirPlay auf große Bildschirme bringen kann und in Sachen Performance und Nutzerfreundlichkeit so gut wie keine Wünsche offen lässt.

Delta auf dem iPhone

Die Möglichkeit, alten Spielen auf dem iPhone neues Leben einzuhauchen, hat für einen wahren Run auf ROM-Portale wie „WoWroMs“ gesorgt, deren rechtliche Bewertung wir an dieser Stelle außer Acht lassen wollen.

Bei ROM-Dateien handelt es sich um Abbilder alter Konsolen-Titel (etwa von Gameboy, Gameboy Advanced oder NES), die sich in Emulatoren wie Delta starten und spielen lassen. Wir sind keine Anwälte, nach unserem Bauchgefühl befragt, hätten wir jedoch kein schlechtes Gewissen dabei, digitale Spiele, die wir im Original für teures Geld gekauft haben und seit Jahren im Schrank aufbewahren, über den ROM-Umweg zu starten.

OpenEmu auf dem Mac

Um entsprechende Titel übersichtlich aufzubewahren, vor dem Einsatz auf dem iPhone schon mal auf dem Mac anzuspielen und die persönliche Sammlung an einem zentralen Platz zu verwalten, können wir euch den kostenfreien Mac-Emulator OpenEmu empfehlen.

Regelmäßige ifun.de Leser kennen die Anwendung schon seit zehn Jahren. Aus aktuellem Anlass wollen wir an das Vorhandensein des Open-Source-Projektes jedoch noch mal ausdrücklich erinnern. Die nur 40 Megabyte kleine Applikation lässt sich ab macOS 10.14.4 installieren und nimmt beliebige ROM-Titel per Drag-and-Drop entgegen.

In der Anwendung tauchen die Titel dann mit zugehörigen Covern und einer Bewertungsfunktion auf, lassen sich per Doppelklick spielen und mit der Tastatur bedienen.

Übrigens: wer über einen amerikanischen App-Store-Account verfügt, der kann die Delta-Applikation für das iPhone auch aus Apples regulären App Store laden und muss den alternativen AltStore PAL nicht installieren.