Neue EU-Verpackungsvorschriften: Die wichtigsten Eckdaten

Das Europäische Parlament hat kurz vor dem Monatswechsel eine Überarbeitung der Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle beschlossen und damit den Weg für umfassende Reformen beim Einsatz von Verpackungen innerhalb der Europäischen Union geebnet.

Vorgaben auch für E-Commerce-Anbieter

Was auf den ersten Blick nach einem stattlichen Wurf aussieht, verliert sich bei genauer Betrachtung in unglaublich vielen Details. Zum einen werden granulare Vorgaben für kleinteilige Verpackungskategorien wie Shampoo-Fläschchen in Hotel und Gastgewerbe gemacht, auf der anderen Seite gibt man E-Commerce-Anbietern lediglich prozentuale Recycling-Vorgaben für deren Transportverpackungen: Zum 1. Januar 2030 sollen diese 40 Prozent ihrer Verpackungen recyceln, zum 1. Januar 2040 dann schon 70 Prozent.

Konzentriert haben sich die Abgeordneten bei den neuen Binnenmarktvorschriften vor allem auf Lebensmittelverpackungen und deren Reduktion. Dass dies wichtig ist, zeigen aktuelle Statistiken: Allein im Jahr 2021 entstanden pro Kopf knapp 189 Kilogramm Verpackungsabfälle innerhalb der Europäischen Union. Ohne die neuen Vorgaben würde dieser Wert bis 2030 auf 209 Kilogramm pro Kopf ansteigen.

Was soll konkret helfen?

Gemeinsames Ziel der Vorgaben ist die Reduzierung von Verpackungsmüll um 5 Prozent bis 2030, 10 Prozent bis 2035, und 15 Prozent bis 2040. Dafür Sorge tragen sollen die folgenden Vorgaben: