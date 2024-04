Apples Werkzeuge für Unternehmen: Business Connect, Business Essentials und Tap to Pay

Apple hat die kostenlosen Workshops in den hauseigenen Filialgeschäften, die so genannten „Today at Apple„-Veranstaltungen, um ein neues „Made for Business“-Programm erweitert, das sich an Unternehmenskunden richtet und diesen den Einsatz der von Apple angebotenen Business-Werkzeuge vorstellt und erklärt.

Vorträge von Inhabern kleiner Unternehmen

Ab Mai sollen in ausgewählten Apple Stores weltweit kostenlose Sessions diesbezüglich angeboten werden. Diese werden allerdings nicht von Apple-Mitarbeitern geleitet, sondern von Unternehmerinnen und Unternehmern, die Apples Business-Technologien bereits nutzen.

Zu den beleuchteten Ressourcen zählen Apple Business Connect, ein Portal das Unternehmen hilft, ihre Präsenz auf Apples Diensten zu verwalten. Hier können Unternehmen ihre Auftritte in den Apple Karten Optimieren sowie Integrationen mit der Nachrichten-App, dem Apple Wallet und Siri vornehmen.

Zudem werden die Apple Business Essentials vorgestellt. Das seit November 2021 verfügbare Abonnement bietet Unternehmenskunden ein Gerätemanagement mit kombiniertem Support-Vertrag an.

Sessions kostenlos buchbar

In Märkten in denen die iPhone-Bezahlfunktion Tap to Pay bereits verfügbar ist, wird auch diese Thematisiert. Mit „Tap to Pay“ können Unternehmen kontaktlose Zahlungen ohne zusätzliche Geräte akzeptieren und das iPhone so in ein Kreditkarten-Terminal verwandeln. Tap to Pay ist derzeit nur in Australien, Brasilien, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, Taiwan, der Ukraine und den USA verfügbar.

Apple stellt in seinen Stores grundsätzlich auch Business Teams zur Verfügung, die spezielle Unterstützung bieten. Sobald die neuen Sessions für Unternehmenskunden gebucht werden können, sollen sich diese unter apple.com/de/today reservieren lassen. Im Laufe des Jahres sollen die Sessions weltweit in ausgewählten Stores angeboten werden.