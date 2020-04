djay-Apps von Algoriddim verlieren Spotify-Integration

Die im Januar angekündigte Integration der Musik-Dienste TIDAL und SoundCloud in die Pro-Versionen der djay-Apps von Algoriddim werden nicht zusätzlich zur Spotify-Unterstützung bereitstehen, sondern müssen diese ersetzen.

Wie Algoriddim vor einigen Tagen mitgeteilt hat, werden die Apps die Spotify-Anbindung zum 1. Juli verlieren. Anders formuliert: Über die Oberfläche der djay-Apps wird sich nicht mehr auf den Spotify-Katalog zugreifen lassen. Das Abspielen ausgewählter Tracks, in der für Partys, Events und Veranstaltungen prädestinierten App entfällt so komplett.

Unklar ist, warum sich Spotify dazu entschieden hat, die seit 2014 bestehende Streaming-Integration zu beenden – Branchenkenner gehen von geänderten Vertragskonditionen zwischen Spotify und den großen Musik-Studios aus, bestätigt wurde dies bislang jedoch nicht.

[…] Ab dem 1. Juli 2020 wird Spotify nicht mehr über 3rd-Party-DJ-Apps spielbar sein. Sie können Spotify in djay noch bis Ende Juni 2020 nutzen. In der Zwischenzeit haben wir neue Streaming-Dienste eingeführt, die es Ihnen ermöglichen, weiterhin all die großartige Musik zu mixen, die Sie lieben, und die Ihnen einen erweiterten Zugang zu neuen Inhalten und Funktionen bieten. Darüber hinaus haben wir Schritte vorbereitet, mit denen Sie Ihre Bibliothek problemlos auf einen neuen unterstützten Streaming-Dienst umstellen können. Wir sind bestrebt, Ihnen diesen Übergang so einfach wie möglich zu machen, und wir schätzen Ihr Verständnis während dieses Prozesses.