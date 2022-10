Aktuellen Wetterbericht im Apple-Kalender anzeigen

Auf dem Mac fügt man den Wetterbericht nun zum Apple-Kalender hinzu, in dem man im Menü „Ablage“ die Option „Neues Kalenderabonnement…“ auswählt. Anschließend könnt ihr noch verschiedene Optionen rund um die Anzeige im Kalender konfigurieren, achtet hier auch drauf, dass sich die Daten mindestens einmal täglich aktualisieren – Apples Standardvorgabe sieht hier nämlich lediglich ein Update pro Woche vor, was im Zusammenhang mit Wettervorhersagen nicht unbedingt förderlich ist.

Mit dem Wetterkalender von Meteomatics habt ihr die Möglichkeit, die Wettervorhersage für die jeweils nächsten zwei Wochen direkt in euren iCloud-Kalender sowie alternativ auch in Google Calendar oder Outlook einzubinden. Das kann zum Beispiel dann hilfreich sein, wenn man bei seiner Terminplanung auch die jeweils voraussichtliche Wettersituation an einem bestimmten Ort berücksichtigen will.

