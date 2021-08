Airpods Battery Monitor: Akkuanzeige für die Mac-Menüleiste

Neu in Ausgabe 2.0.0 der quelloffenen Anwendung ist die volle Unterstützung für Apples M1-Prozessoren, die Bereitstellung von Widgets für macOS BigSur und die Anzeige des aktiven Sound-Modi der AirPods Pro – also: „Aktive Geräuschunterdrückung“ oder „Transparenz.

Die kostenfreie Mini-Applikation von Mohamed Arradi-Alaoui blendet die verbleibende Akkuladung der Ohrhörer stets sichtbar in der Mac-Menüleiste ein und steht seit wenigen Tagen in Version 2.0.0 zum Download bereit.

