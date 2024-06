AirBattery für Mac: Neue Ausgabe zeigt bis zu 11 Geräte

Manchmal will es mit dem Timing einfach nicht hinhauen: Erst am Freitag haben wir euch die Nutzung des Open-Source-Projektes AirBattery empfohlen und die Anwendung hier besprochen. Nur einen Tag später hat der, auch für den ebenfalls kostenlos erhältlichen Quick Recorder verantwortliche Entwickler, ein größeres Update ausgespielt.

Da die jetzt verfügbare Version 1.3.5 bei den angebotenen macOS Widgets nachrüstet, wollen wir euch die Aktualisierung an dieser Stelle noch einmal empfehlen. Wir kennen AirBattery erst seit kurzem, sind aber bereits große Fans der Anwendung.

Lasst euch kurz noch mal reinholen: AirBattery ist eine quelloffene App, die Apple-Nutzern eine zentrale Überwachung des Akkustands ihrer Geräte ermöglicht. Die Mac-Anwendung erfasst automatisch die Batteriedaten aller kompatiblen Geräte, ohne dass zusätzliche Apps auf iPhone, Apple Watch, iPad und Ähnlichem installiert werden müssen.

Viele Anzeigemöglichkeiten verfügbar

Großer Clou des nur 23 Megabyte kleinen Downloads: Die Anwendung bietet verschiedene Möglichkeiten zur Darstellung der Akkudaten. Nutzer können wählen, ob die Informationen im Dock oder in der Menüleiste des Macs angezeigt werden sollen. Zudem lässt sich die Konfiguration individuell anpassen, beispielsweise durch eine Echtzeit-Batterieanzeige in der Statusleiste. Für Anwender, die mehrere Geräte verwalten, stehen darüber hinaus auch eine Handvoll Widgets zur Verfügung.

In Version 1.3.5 neu ist ein großes Widget mit besonders kompakter Anzeige, das den Ladestand von bis zu 11 Geräten gleichzeitig darstellen kann – ein Mausklick auf das Widget sorgt für eine umgehende Aktualisierung. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, nun selbst festzulegen, in welchem Intervall die Anwendung die aktuellen Ladestände aktualisieren soll. Zudem wurde ein Fehler beim Dock-Symbol behoben. Dieses zeigt die Geräteübersicht nach dem Mausklick nun immer vollflächig an und arbeitet damit genauso wie das Menüleisten-Symbol der Info-Anzeige. AirBattery steht hier zum Donwload bereit.