Jugendstudie: Teenagerinnen traurig und hoffnungslos wie nie

Eine von drei Teenagerinnen (30 Prozent) gibt demnach an, Selbstmordversuche ernsthaft in Erwägung gezogen zu haben. Verglichen mit den Werten von vor 10 Jahren ein Anstieg von satten 60 Prozent.

Eine der gravierendsten Zahlen: 57 Prozent, also nahezu drei von fünf Mädchen im Teenageralter geben an, sich anhaltend traurig oder hoffnungslos zu fühlen. Dieser Anteil fällt nicht nur knapp doppelt so hoch aus wie bei den befragten Jungen im gleichen Alter, zudem handelt es sich auch im den mit Abstand höchsten Wert der vergangenen 10 Jahre.

Die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC), gemeinsam die staatliche Instanz für Krankheitskontrolle und -prävention, haben eine neue Jugendstudie vorgelegt, die vor allem mit Blick auf den psychischen Gesundheitszustand junger Teenagerinnen ein dramatisches Bild zeichnet.

