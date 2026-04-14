Affinity: Neun Lernvideos nehmen Einsteiger an die Hand

Nachdem Serif im März ein Update für die Affinity-Applikation mit neuen Werkzeugen und einem optionalen hellen Erscheinungsbild veröffentlicht hatte, erweitert Canva das Angebot nun um begleitende Lerninhalte.

Der Anbieter hat eine neue Reihe von Tutorial-Videos für Affinity v3 bereitgestellt und knüpft damit an frühere Schulungsangebote an.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Canva die bislang getrennten Anwendungen für Bildbearbeitung, Vektorgrafik und Layout in einer gemeinsamen Plattform zusammengeführt. Mit der Umstellung auf Affinity v3 verschwanden auch die zuvor verfügbaren Lernvideos aus dem Netz. Nun stellt das Unternehmen eine überarbeitete Version dieser Inhalte bereit, die sich gezielt an Einsteiger richtet.

Affinity Essentials Videotutorials

Zum Start umfasst die neue Reihe neun Videos. Diese vermitteln grundlegende Funktionen und führen schrittweise durch typische Arbeitsabläufe. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Einstieg in die Anwendung sowie auf der Orientierung innerhalb der Benutzeroberfläche.

Fokus auf Adobe-Import und praktische Übungen

In den neuen Video-Sessions wird unter anderem erklärt, wie sich bestehende Projekte aus anderen Anwendungen weiterverwenden lassen. Affinity unterstützt den Import gängiger Dateiformate wie PSD und AI. Damit können Nutzer Inhalte aus Anwendungen wie Photoshop, Illustrator oder InDesign übernehmen und weiter bearbeiten, ohne komplett neu beginnen zu müssen.

Zusätzlich stellt Canva zu den einzelnen Videos passende Beispieldateien bereit. Diese lassen sich herunterladen und parallel zu den Tutorials nutzen. Auf diese Weise können Anwender die gezeigten Schritte direkt nachvollziehen und eigene Projekte darauf aufbauen.

Die neue Video-Reihe ergänzt damit die jüngsten funktionalen Erweiterungen der Affinity-Applikation. Während das März-Update vor allem neue Werkzeuge für die Bearbeitung von Bildern und Vektoren eingeführt hat, soll das Schulungsangebot nun den Zugang zu diesen Funktionen erleichtern.