Affinity: März-Update bringt neue Werkzeuge und Light-Modus

Nachdem Serif zuletzt mit Version 3.0.3 vor allem Stabilitätsprobleme behoben hatte, erweitert das aktuelle März-Update die Affinity-Applikationen nun wieder um neue Funktionen. Der Fokus liegt auf zusätzlichen Werkzeugen für Grafikdesign und Bildbearbeitung sowie einer flexibleren Oberfläche.

Eine zentrale Neuerung betrifft die Umwandlung von Pixel-Auswahlen in Vektorkurven. Markierte Bildbereiche lassen sich damit direkt in editierbare Vektorformen überführen. Dies erleichtert Arbeitsabläufe, bei denen Bildinhalte in skalierbare Grafiken umgewandelt werden sollen, ohne diese neu zeichnen zu müssen.

Auch bei der Bildbearbeitung ergänzt Serif die Affinity-Anwendung um neue Funktionen. Das sogenannte Tone Brush Tool greift auf Farbinformationen aus darunterliegenden Ebenen zu und ermöglicht dadurch weichere Übergänge beim Malen. Ergänzend dazu führen sogenannte Live Tone Blend Groups eine neue Form der Ebenenverrechnung ein. Inhalte werden dabei dynamisch miteinander kombiniert, ohne dass die ursprünglichen Daten verändert werden. Anpassungen bleiben jederzeit reversibel.

Oberfläche und Arbeitsabläufe werden flexibler

Neben neuen Werkzeugen erhält auch die Benutzeroberfläche zusätzliche Optionen. Erstmals steht ein heller Darstellungsmodus zur Verfügung, der alternativ zum bisherigen dunklen Erscheinungsbild genutzt werden kann. Anwender können die Darstellung zudem anpassen und so die Arbeitsumgebung individuell abstimmen.

Weitere Änderungen betreffen die Organisation von Dokumenten und Werkzeugen. Dokument-Tabs lassen sich flexibler verwalten, etwa durch das Öffnen in separaten Fenstern oder das gezielte Ein- und Ausblenden. Ein neues Kontextmenü bietet schnellen Zugriff auf Funktionen wie das Schließen einzelner Dateien oder ganzer Arbeitsbereiche.

Auch bestehende Werkzeuge wurden überarbeitet. Der Zeichenstift reagiert präziser auf Eingaben und merkt sich Einstellungen über Sitzungen hinweg. Pinsel lassen sich direkt per Rechtsklick auswählen und anpassen, wodurch häufig genutzte Werkzeuge schneller erreichbar sind.

Zusätzliche Verbesserungen betreffen den Import von Kameradaten, neue Optionen für Tonwertkurven sowie erweiterte Funktionen für Layout und Beschriftungen. Parallel dazu wurden zahlreiche Fehler behoben, die unter anderem Export, Benutzeroberfläche und Dateiverarbeitung betreffen.