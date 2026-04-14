MOVA Rover X10: Neues Spitzenmodell soll Poolroboter-Markt anführen

MOVA baut sein Angebot an vernetzten Haushaltsgeräten weiter aus und richtet den Blick verstärkt auf den Außenbereich. Neben dem breiten Angebot an Mährobotern wurde heute der neue Poolroboter Rover X10 vorgestellt, mit dem der Hersteller ein Referenzmodell in der Kategorie etablieren möchte.

Der Rover X10 ist als neues Spitzenmodell positioniert und wird von einem Vier-Motoren-System angetrieben. Dieses ermöglicht es dem Gerät, sich nicht nur auf dem Poolboden zu bewegen, sondern auch Wände zu erklimmen und entlang der Wasserlinie zu arbeiten. Ergänzt wird dies durch eine Sensorik, die den Pool vermisst und systematisch abfährt. Damit soll eine vollständige Abdeckung aller Bereiche erreicht werden.

Boden, Oberfläche, Wände und Stufen

Im Mittelpunkt steht eine Kombination aus Navigation, Bürstenmechanik und Saugleistung. Der Roboter nutzt eine Kartierung des Beckens, um seine Route anzupassen. Dadurch soll er auch komplexere Formen, Stufen oder flache Zonen berücksichtigen können. Die Reinigung erfolgt in mehreren Bereichen gleichzeitig, da das Gerät Boden, Wände und Wasserlinie in einem Durchgang abarbeitet.

Für die Aufnahme von Schmutz setzt MOVA auf eine Saugleistung von bis zu 38.000 Litern pro Stunde. Unterstützt wird diese durch ein Dual-Roller-System mit mehreren Bürsten, die sowohl grobe als auch feinere Verschmutzungen lösen sollen. Eine spezielle Bürste an der Vorderseite ist auf Ecken und Kanten ausgelegt, die von herkömmlichen Geräten oft nur schwer erreicht werden.

Der integrierte Akku ist auf eine Laufzeit von bis zu sechs Stunden ausgelegt. Damit können laut Hersteller auch größere Pools mit bis zu 500 Quadratmetern Fläche in einem Arbeitsgang gereinigt werden. Nach Abschluss des Reinigungsvorgangs positioniert sich das Gerät so, dass es leichter aus dem Wasser entnommen werden kann.

Premiumtechnik zum Premiumpreis

Der Rover X10 soll noch heute in den Handel starten und wird mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 2.499 Euro eingeführt. Zum Marktstart ist zwar ein zeitlich begrenzter Einführungspreis vorgesehen, doch auch dieser liegt noch bei 2.099 Euro und dürfte in absehbarer Zeit wohl nicht unterhalb der 2.000-Euro-Marke fallen.

Parallel dazu bietet MOVA mit dem 199 Euro günstigen Diver R10 weiterhin ein deutlich preiswerteres Einstiegsmodell an. Dieses konzentriert sich auf die Reinigung des Poolbodens, arbeitet mit geringerer Saugleistung und kürzerer Laufzeit, richtet sich dafür aber an Nutzer mit kleineren Becken und geringerem Automatisierungsbedarf.

